Лучшая горничная России работает в Томске

В октябре в Москве подвели итоги российского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Среди прочих номинаций лучшей горничной страны назвали томичку Ольгу Рябову, которая работает в гостинице «Сибирь».





Ольга стала стала победительницей в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)». Как рассказывает сама, она проработала в гостиничной индустрии 27 лет, а впервые пришла в сферу в 18 лет.





«Я была поражена после объявления результатов, никак не ожидала первого места, – поделилась впечатлениями Ольга Рябова. – Считаю, что главное в нашей профессии – любовь к людям. Важно иметь терпимость, быть доброжелательным, стремиться ответственно и качественно выполнять свои обязанности. Мой стаж в гостиничной индустрии – 27 лет, я пришла работать в гостиницу еще девчонкой, когда мне было 18. Директор сумел организовать все так, что текучки кадров практически не было. У нас люди по 20 лет работают, с желанием, интересом, и в этом большая заслуга руководства. Мне нравится создавать комфорт и уют. Радуюсь, когда гости подходят и говорят: «Как у вас чисто!».