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28 сентября,
2019
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Лоукостер «Победа» в октябре прекратит выполнять рейсы из Москвы в Томск и обратно

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Авиакомпания «Победа» в октябре прекратит полеты из Томска в Москву. Последний рейс будет выполнен 26 октября, сообщается на сайте компании. Причина отмены рейсов в том, что направление не было включено в зимнее расписание.


Победа» — первый и единственный российский лоукостер, образованный в сентябре 2014 года. Авиакомпания выполняет перелеты не только в России, но и за рубежом. 


Авиакомпания «Победа» начала выполнять полеты из Томска в Москву с осени прошлого года. Средняя стоимость билета составляла 3 тысячи рублей.


На данный момент «Победа» выполняет из томского аэропорта семь рейсов в неделю. Средняя загрузка на один рейс составляет 97 %. От общего трафика томского аэропорта на перевозчика «Победа» в первом полугодии 2019 года приходится 19 % от общего пассажиропотока. С момента начала выполнения рейсов в 2018 году и включая первое полугодие 2019 года «Победа» перевезла 89 896 человек.

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