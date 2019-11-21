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Лиза Алерт просит найти молодого человека, который пропал в конце октября
5 часов назад
Волонтеры томского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 23-летнего Андрея Кузнецова, который вышел 31 октября из дома и не вернулся.
«Помогите найти человека! Пропал Кузнецов Андрей Сергеевич, 23 года, Томск. 31 октября 2019 года около 11.00 он ушел из дома и не вернулся», — сообщили волонтеры.
Приметы Андрея Кузнецова: рост – 185 см, xудощавое телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы и короткая стрижка. Был одет в черную кожаную куртку до талии, в темно-синий спортивный костюм (без лампасов), в вязаную темно-коричневую шапку и черные кроссовки.
Всех, кто видел Андрея или обладает о нем какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 либо 112.
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