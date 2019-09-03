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03 сентября,
2019
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Лиза Алерт ищет жителя Колпашева, пропавшего два месяца назад

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Волонтеры томского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 41-летнего жителя Колпашева, который ушел из дома 15 июля и до сих пор о нем ничего не известно.


«Помогите найти человека. Пропал Катасонов Сергей Александрович, 41 год, Томск, Колпашево. С 15 июля 2019 года местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — сообщили волонтеры.


Приметы Сергея Катасонова: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие. Был одет в светлую футболку, серые бриджи длиной ниже колен, на ногах черные сланцы.


Всех, кто видел Сергея или обладает о нем какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 либо 112.

Лиза Алерт ищет жителя Колпашева, пропавшего два месяца назад
Фото: vk.com/la_tomsk
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