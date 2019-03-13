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13 марта,
2019
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Новости

Литераторы и журналисты назвали цензурой законы об оскорблении власти и блокировке новостей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Журналисты и писатели написали открытое письмо, в котором назвали законы о штрафах за неуважение к власти и блокировке фейковых новостей «открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры».  Среди подписавших обращение Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн, Денис Драгунский, Сергей Пархоменко.

Литераторы и журналисты назвали цензурой законы об оскорблении власти и блокировке новостей

Мы, члены объединений Ассоциация «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб, считаем принятые Государственной Думой законы, получившие известность как «закон о фейк-ньюс» и «закон об оскорблении власти», открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры.


«Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них… Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается…» — гласит 29 статья Конституции РФ.


Между тем, упомянутые законы устанавливают право чиновника по собственному усмотрению, без следствия и суда, своим единоличным решением под надуманными и произвольными предлогами запрещать распространение любой информации и бессрочно блокировать любые медийные ресурсы в интернете. При этом блокировка будет осуществляться «незамедлительно», без каких-либо предупреждений и обсуждений.


Речь идет о грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан Российской Федерации.

Речь идет о создании невыносимых дискриминационных условий для российской медийной индустрии.

Речь идет о государственных репрессиях против всего журналистского и писательского сообщества.


Принятие таких законов продолжает тенденцию жесткого подавления свободы слова в России, подробно проанализированную в одноименном докладе Международного ПЕН-Клуба, «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургского ПЕН-клуба.


Мы призываем коллег литераторов, журналистов, блогеров, редакторов, издателей сохранять верность своему гражданскому и профессиональному долгу, участвовать в законном гражданском противодействии антиконституционным решениям государственных органов, использовать все возможности для защиты права россиян на свободу высказывания вплоть до опротестовывания произвола чиновников в российских и международных судах.

6 марта Госдума приняла закон о блокировке интернет-ресурсов за публикацию фейковых новостей и закон о борьбе с материалами, оскорбляющими государственные символы и институты власти, который вводит наказание за неуважительные высказывания о власти в интернете. Оба документа являются поправками к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и к КоАП, прошли три чтения и вступят в силу после одобрения в Совете Федерации и подписания президентом страны.

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