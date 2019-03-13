Литераторы и журналисты назвали цензурой законы об оскорблении власти и блокировке новостей

Мы, члены объединений Ассоциация «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб, считаем принятые Государственной Думой законы, получившие известность как «закон о фейк-ньюс» и «закон об оскорблении власти», открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры.





«Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них… Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается…» — гласит 29 статья Конституции РФ.





Между тем, упомянутые законы устанавливают право чиновника по собственному усмотрению, без следствия и суда, своим единоличным решением под надуманными и произвольными предлогами запрещать распространение любой информации и бессрочно блокировать любые медийные ресурсы в интернете. При этом блокировка будет осуществляться «незамедлительно», без каких-либо предупреждений и обсуждений.





Речь идет о грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан Российской Федерации.

Речь идет о создании невыносимых дискриминационных условий для российской медийной индустрии.

Речь идет о государственных репрессиях против всего журналистского и писательского сообщества.





Принятие таких законов продолжает тенденцию жесткого подавления свободы слова в России, подробно проанализированную в одноименном докладе Международного ПЕН-Клуба, «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургского ПЕН-клуба.





Мы призываем коллег литераторов, журналистов, блогеров, редакторов, издателей сохранять верность своему гражданскому и профессиональному долгу, участвовать в законном гражданском противодействии антиконституционным решениям государственных органов, использовать все возможности для защиты права россиян на свободу высказывания вплоть до опротестовывания произвола чиновников в российских и международных судах.