Литераторы и журналисты назвали цензурой законы об оскорблении власти и блокировке новостей
Журналисты и писатели написали открытое письмо, в котором назвали законы о штрафах за неуважение к власти и блокировке фейковых новостей «открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры». Среди подписавших обращение Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн, Денис Драгунский, Сергей Пархоменко.
Мы, члены объединений Ассоциация «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб, считаем принятые Государственной Думой законы, получившие известность как «закон о фейк-ньюс» и «закон об оскорблении власти», открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры.
«Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них… Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается…» — гласит 29 статья Конституции РФ.
Между тем, упомянутые законы устанавливают право чиновника по собственному усмотрению, без следствия и суда, своим единоличным решением под надуманными и произвольными предлогами запрещать распространение любой информации и бессрочно блокировать любые медийные ресурсы в интернете. При этом блокировка будет осуществляться «незамедлительно», без каких-либо предупреждений и обсуждений.
Речь идет о грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан Российской Федерации.
Речь идет о создании невыносимых дискриминационных условий для российской медийной индустрии.
Речь идет о государственных репрессиях против всего журналистского и писательского сообщества.
Принятие таких законов продолжает тенденцию жесткого подавления свободы слова в России, подробно проанализированную в одноименном докладе Международного ПЕН-Клуба, «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургского ПЕН-клуба.
Мы призываем коллег литераторов, журналистов, блогеров, редакторов, издателей сохранять верность своему гражданскому и профессиональному долгу, участвовать в законном гражданском противодействии антиконституционным решениям государственных органов, использовать все возможности для защиты права россиян на свободу высказывания вплоть до опротестовывания произвола чиновников в российских и международных судах.
6 марта Госдума приняла закон о блокировке интернет-ресурсов за публикацию фейковых новостей и закон о борьбе с материалами, оскорбляющими государственные символы и институты власти, который вводит наказание за неуважительные высказывания о власти в интернете. Оба документа являются поправками к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и к КоАП, прошли три чтения и вступят в силу после одобрения в Совете Федерации и подписания президентом страны.
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