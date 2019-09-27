Лишь 60 % маршруток Томска остаются на линии в вечернее время

С 1 июля по 1 сентября вечером на линию выходит 60 % маршруток. В среднем на улицах города вечерами работают около 350 автобусов – они следуют по наиболее востребованным у томичей маршрутам, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно условиям муниципальных контрактов, перевозчики обязаны начинать последние рейсы с конченых остановок не ранее, чем в 22.30. Это условие выполняют перевозчики 13 маршрутов: №№ 2, 3, 4, 13/14, 19, 24, 26, 29, 36, 37, 53, 38.





Сегодня администрация Томска проводит работу по привлечению к ответственности перевозчиков, не выполняющих вечерние рейсы после 22 часов.



Ранее сообщалось, что с 1 июля в Томске заработал вечерний тариф. Планировалось, что с 21.00 плата за проезд составит 25 рублей, а эта мера начнет мотивировать перевозчиков. Изначально тариф заработал на маршрутах № 2 и № 36/37, однако многие томичи жаловались, что не понимают, когда нужно платить 21 рубль, а когда 25. В итоге сейчас вечерний тариф работает только на маршруте № 36/37.