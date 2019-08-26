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26 августа,
2019
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Новости

Ликвидация фирмы. Как это правильно сделать?

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Портал «Бизнес Экспресс» помогает решить большое количество бизнес-вопросов, включая регистрацию новых юридических лиц, покупку готовых компаний, а также ликвидацию бизнеса. Для того чтобы воспользоваться услугами проекта, достаточно зайти на сайт https://bizexpres.ru, купить готовый бизнес или выбрать другой соответствующий раздел.

Основной специализацией портала «Бизнес Экспресс» является продажа уже готового бизнеса без активов или с ними, даже с директорами, с историей, с лицензиями, а также с расчетным счетом и так далее. Предполагается полное переоформление. Конечно, заказчик может как купить фирму, так и захотеть получить помощь, благодаря которой ликвидация фирмы пройдет по всем правилам и быстро.


Ликвидационный процесс может быть запущен исключительно по добровольному решению соучредителей. Более того, в законодательстве предусмотрены определенные статьи, отдельные положения, регламентирующие процесс.

Ликвидация фирмы. Как это правильно сделать?

Единый и общий для всех категорий бизнеса ликвидационный порядок:

  • В первую очередь принимается решение о ликвидации, назначается комиссия, а затем сообщается решение в соответствующие органы;

  • Обязательно публикуются сообщения о начатой ликвидационной процедуре вместе с данными по порядку и срокам заявлений требований кредиторов;

  • Составляется ликвидационный промежуточный баланс;

  • Обязательно осуществляется расчет со всеми кредиторами;

  • Затем составляется ликвидационный конечный баланс;

  • После этого имущество, которое осталось после предыдущих этапов, перераспределяется между учредителями фирмы;

  • В конце проводится госрегистрация бизнеса по факту его ликвидации.

Хоть с первого взгляда кажется, что ликвидационный процесс проходит довольно просто и понятно, самостоятельно грамотно провести весь процесс крайне сложно. Соответственно, гораздо проще, дешевле, эффективней и быстрее обратиться в компанию «Бизнес Экспресс» за помощью к команде специалистов, которые помогут провести процесс грамотно. Дело в том, что даже следуя каждому шагу, бизнес может что-то не учесть. В результате в превалирующем большинстве случаев фирмам приходит доначисление сумм налогов с наложением штрафа, пени. Приходится соблюсти некоторые другие многочисленные процедуры, которые скорее формальные, чем действительно работающие. Избежать таких проблем и помогают профессионалы проекта.


На правах рекламы.

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