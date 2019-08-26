Ликвидация фирмы. Как это правильно сделать?

Портал «Бизнес Экспресс» помогает решить большое количество бизнес-вопросов, включая регистрацию новых юридических лиц, покупку готовых компаний, а также ликвидацию бизнеса. Для того чтобы воспользоваться услугами проекта, достаточно зайти на сайт https://bizexpres.ru , купить готовый бизнес или выбрать другой соответствующий раздел.

Основной специализацией портала «Бизнес Экспресс» является продажа уже готового бизнеса без активов или с ними, даже с директорами, с историей, с лицензиями, а также с расчетным счетом и так далее. Предполагается полное переоформление. Конечно, заказчик может как купить фирму, так и захотеть получить помощь, благодаря которой ликвидация фирмы пройдет по всем правилам и быстро.





Ликвидационный процесс может быть запущен исключительно по добровольному решению соучредителей. Более того, в законодательстве предусмотрены определенные статьи, отдельные положения, регламентирующие процесс.