Добрые новости
16 сентября,
2019
2
фото
Новости

Экс-лидера сибирского отделения профсоюза «Альянс врачей» задержали в Томске

Роман Чертовских
Роман Чертовских
43 минуты назад

Учредителя сибирского отделения профсоюза «Альянс врачей» Владимира Сотникова задержали в аэропорту Томска. Он прилетел из Москвы сегодня утром, 16 сентября.

Экс-лидера сибирского отделения профсоюза «Альянс врачей» задержали в Томске

При получении багажа меня задержали трое в штатском, — рассказал Владимир ТВ2. — Один оперуполномоченный, двое не представились. Показали документы, потребовали следовать за ними и отвезли в Кировский РОВД. Оказалось, у них есть постановление взять с меня объяснение по делу о клевете. В суд подала Елена Гордецкая, главврач больницы, в которой я работал. Дело явно политическое, для запугивания профсоюзного движения. Потому что обвиняемых в клевете не хватают в аэропорту по ориентировке и не везут до отделения втроем. Я воспользовался 51-й статьей и отказался свидетельствовать против себя, вызвал адвоката. Таких высосанных из пальца уголовных дел не хватит, чтобы деятельность «Альянса врачей» остановить. 

Профсоюз «Альянс врачей» был создан после начала массовых увольнений в московском НИИ глазных болезней в апреле 2018 года. Главная задача — борьба за права медработников и пациентов. Владимир Сотников вступил в профсоюз после того, как был со скандалом уволен из Александровской районной больницы. 


Главу «Альянса» Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и профсоюзного видеооператора Павла Зеленского уже задерживали в Калининграде в июле этого года. Задержание было связано с пикетом в защиту калининградского врача Элины Сушкевич, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности из-за гибели недоношенного младенца.

Экс-лидера сибирского отделения профсоюза «Альянс врачей» задержали в Томске
Фото: Владимир Сотникова и глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева

Тогда видеооператора Зеленского отпустили, а на Васильеву и Сотникова составили протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления) и части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия) соответственно.


Читайте также:


Глава «Альянса врачей»: Доктор, который подписывает липовые справки и делает статистику, — предатель
«В больницах творится беспредел, а в сельских больницах — еще больший беспредел»
«Больница продолжает идти ко дну…»

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.