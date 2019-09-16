Экс-лидера сибирского отделения профсоюза «Альянс врачей» задержали в Томске

Учредителя сибирского отделения профсоюза «Альянс врачей» Владимира Сотникова задержали в аэропорту Томска. Он прилетел из Москвы сегодня утром, 16 сентября.

При получении багажа меня задержали трое в штатском, — рассказал Владимир ТВ2. — Один оперуполномоченный, двое не представились. Показали документы, потребовали следовать за ними и отвезли в Кировский РОВД. Оказалось, у них есть постановление взять с меня объяснение по делу о клевете. В суд подала Елена Гордецкая, главврач больницы, в которой я работал. Дело явно политическое, для запугивания профсоюзного движения. Потому что обвиняемых в клевете не хватают в аэропорту по ориентировке и не везут до отделения втроем. Я воспользовался 51-й статьей и отказался свидетельствовать против себя, вызвал адвоката. Таких высосанных из пальца уголовных дел не хватит, чтобы деятельность «Альянса врачей» остановить.

Профсоюз «Альянс врачей» был создан после начала массовых увольнений в московском НИИ глазных болезней в апреле 2018 года. Главная задача — борьба за права медработников и пациентов. Владимир Сотников вступил в профсоюз после того, как был со скандалом уволен из Александровской районной больницы.





Главу «Альянса» Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и профсоюзного видеооператора Павла Зеленского уже задерживали в Калининграде в июле этого года. Задержание было связано с пикетом в защиту калининградского врача Элины Сушкевич, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности из-за гибели недоношенного младенца.