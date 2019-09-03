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03 сентября,
2019
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Лицейские классы ФСБ появились в школе Томской области

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Первые лицейские классы УФСБ России появились в Спасской общеобразовательной школе Томского района, сообщила администрация региона.


В них будут учиться 45 юношей из Томска, Северска, Стрежевого, в также Асиновского и Томского районов. Все дети проходили конкурсный отбор в 8, 9, 10 и 11-е классы.


«Теперь они будут проживать в интернате при школе и углубленно изучать историю, математику, физику, иностранный язык, обществознание», — уточнили в администрации области.


Дополнительно для детей будут проводить занятия по риторике, военной и физической подготовке. Бонус при успешном окончании одиннадцатого класса — поступление в профильные учебные заведения ФСБ России.


С началом учебного года лицеистов новых классов вместе с замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмилой Огородовой поздравили представители УФСБ России по Томской области и ветераны спецслужб.

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