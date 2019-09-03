Лицейские классы ФСБ появились в школе Томской области

Первые лицейские классы УФСБ России появились в Спасской общеобразовательной школе Томского района, сообщила администрация региона.



В них будут учиться 45 юношей из Томска, Северска, Стрежевого, в также Асиновского и Томского районов. Все дети проходили конкурсный отбор в 8, 9, 10 и 11-е классы.





«Теперь они будут проживать в интернате при школе и углубленно изучать историю, математику, физику, иностранный язык, обществознание», — уточнили в администрации области.





Дополнительно для детей будут проводить занятия по риторике, военной и физической подготовке. Бонус при успешном окончании одиннадцатого класса — поступление в профильные учебные заведения ФСБ России.





С началом учебного года лицеистов новых классов вместе с замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмилой Огородовой поздравили представители УФСБ России по Томской области и ветераны спецслужб.