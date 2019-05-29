ЛГБТ-активист Булат Барантаев отказался идти в мэры

Новосибирский ЛГБТ-активист и предприниматель Булат Барантаев сообщил, что не будет баллотироваться на пост главы города. Об этом сообщает РБК Новосибирск.

По словам Барантаева, у него была возможность принять участие в сентябрьских выборах мэра Новосибирска от партии «Парнас», но он не стал ею пользоваться из-за личной занятости.



«Мне конечно жаль, но сейчас я очень загружен своим бизнесом, летаю между Новосибирском и Берлином, и времени на кампанию просто не остается», — пояснил Барантаев.



О намерении баллотироваться в мэры Новосибирска Барантаев заявил в начале года. Тогда Барантаев рассказал ТВ2, что у него две цели выдвижения.





«Первая — обеспечить горожан общественным транспортом 24 часа в сутки, возможностью добраться из одного конца города в другой за час без пробок. Вторая — ЛГБТ-активистская. Я пытаюсь показать, что геи могут быть кандидатами в мэры Новосибирска», — пояснял Булан Барантаев.





О намерениях выдвинуться на выборы мэра Новосибирска на текущий момент заявили: действующий мэр город Анатолий Локоть (КПРФ), представители ЛДПР депутат горсовета Евгений Лебедев и депутат Заксобрания Дарья Украинцева, представители партий «Яблоко» и «Родина» (идут праймериз), предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), председатель совета предпринимателей Заельцовского района Новосибирска Виктор Мокровицкий, бывший вице-мэр и депутат Госдумы Иван Стариков, главный эксперт регионального избиркома Владимир Мельников (партия «Народ против коррупции»), бывший вице-губернатор и экс-руководитель ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» Андрей Филичев.









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