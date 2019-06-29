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29 июня,
2019
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Левые активисты потребовали «наказать сорвавших Первомай» на одиночных пикетах в Томске

Роман Чертовских
Роман Чертовских
2 часа назад

Активисты «Левого блока» провели одиночные пикеты, на которых потребовали «наказать виновных, сорвавших Первомай». Ранее мы сообщали, что десятерых членов организации задержали перед началом первомайского шествия.

Активист «Левого блока» Валентин Прокопенко
Активист «Левого блока» Валентин Прокопенко

В начале мая мы написали на задержание коллективную жалобу, – рассказал ТВ2 активист «ЛБ» Егор Носков. – Следственный комитет ее рассмотрел и решил, что состава преступления в действиях полицейских нет. Но усматривается состав дисциплинарного проступка,  за который виновных нужно привлечь к дисциплинарной ответственности. Заявление СК было перенаправлено в службу собственной безопасности МВД, а оттуда в управление уголовного розыска. Из последнего ответа нет до сих пор. Поэтому я решил обратиться к главному инспектору МВД РФ, генерал-майору Игорю Романовскому. Две жалобы направил через интернет-приемную и с 10 утра жду очереди к Романовскому на личный прием.

Левые активисты потребовали «наказать сорвавших Первомай» на одиночных пикетах в Томске

Егор Носков отметил, что на личном приеме у Игоря Романовского не соблюдается очередность. По предварительным спискам, оглашенным генерал-майором, он был в числе первых 40, но перед ним прошли гораздо больше человек.


Десятерых активистов «Левого блока» задержали по пути на первомайское шествие, организованное КПРФ. Шествие было согласовано, но накануне стало известно о готовящихся провокациях.


К 12.30 их отпустили после того, как взяли образцы биоматериалов и заставили пройти процедуру дактилоскопии. Обвинений никому предъявлено не было.


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