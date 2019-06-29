Левые активисты потребовали «наказать сорвавших Первомай» на одиночных пикетах в Томске

Активисты «Левого блока» провели одиночные пикеты, на которых потребовали «наказать виновных, сорвавших Первомай». Ранее мы сообщали , что десятерых членов организации задержали перед началом первомайского шествия.

В начале мая мы написали на задержание коллективную жалобу, – рассказал ТВ2 активист «ЛБ» Егор Носков. – Следственный комитет ее рассмотрел и решил, что состава преступления в действиях полицейских нет. Но усматривается состав дисциплинарного проступка, за который виновных нужно привлечь к дисциплинарной ответственности. Заявление СК было перенаправлено в службу собственной безопасности МВД, а оттуда в управление уголовного розыска. Из последнего ответа нет до сих пор. Поэтому я решил обратиться к главному инспектору МВД РФ, генерал-майору Игорю Романовскому. Две жалобы направил через интернет-приемную и с 10 утра жду очереди к Романовскому на личный прием.

Егор Носков отметил, что на личном приеме у Игоря Романовского не соблюдается очередность. По предварительным спискам, оглашенным генерал-майором, он был в числе первых 40, но перед ним прошли гораздо больше человек.





Десятерых активистов «Левого блока» задержали по пути на первомайское шествие, организованное КПРФ. Шествие было согласовано, но накануне стало известно о готовящихся провокациях.





К 12.30 их отпустили после того, как взяли образцы биоматериалов и заставили пройти процедуру дактилоскопии. Обвинений никому предъявлено не было.





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