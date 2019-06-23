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23 июня,
2019
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Левада: низкая популярность велосипеда – отсутствие велодорожек

ТВ2
ТВ2
1 час назад

По данным опроса Левада-центра, 27 % россиян имеют велосипеды. Велосипед не является основным ежедневным транспортом для поездок на работу или учебу, но он используется для поездок по делам и для занятий спортом. Для всех велолюбителей основная причина малой популярности велосипеда – отсутствие городской инфраструктуры для велосипеда.

Левада: низкая популярность велосипеда – отсутствие велодорожек

Важной проблемой для велолюбителей также является недоступность велостоянок (это отметили 20 % ответивших). Треть ответивших обеспокоены высоким травматизмом на дороге, опасностью дорожного движения там, где они живут.


Социологи отмечают, что 34 % опрошенных от тех, у кого есть велосипед, считают, что он больше всего подходит для поездок по делам, а 48 % респондентов данной категории убеждены, что велосипед идеален для занятий спортом.


Опрос проведен 24-29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Например, в Томске отсутствуют велодорожки. В 2011 году томские велосипедисты передали обращение к губернатору и мэру с просьбой создать велосипедные дорожки в городе. Власти объясняют медленное развитие велосипедной инфраструктуры наличием более масштабных проблем, например, ситуацией с дорогами.  

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