Левада: низкая популярность велосипеда – отсутствие велодорожек

По данным опроса Левада-центра, 27 % россиян имеют велосипеды. Велосипед не является основным ежедневным транспортом для поездок на работу или учебу, но он используется для поездок по делам и для занятий спортом. Для всех велолюбителей основная причина малой популярности велосипеда – отсутствие городской инфраструктуры для велосипеда.

Важной проблемой для велолюбителей также является недоступность велостоянок (это отметили 20 % ответивших). Треть ответивших обеспокоены высоким травматизмом на дороге, опасностью дорожного движения там, где они живут.





Социологи отмечают, что 34 % опрошенных от тех, у кого есть велосипед, считают, что он больше всего подходит для поездок по делам, а 48 % респондентов данной категории убеждены, что велосипед идеален для занятий спортом.





Опрос проведен 24-29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.