Левада-центр: У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах

На акции против падения уровня жизни и в защиту своих прав пришли бы 27% респондентов (против 26% в феврале), к протестам с политическими требованиями присоединились бы 22% (против 20% в феврале). При этом уменьшился показатель того, насколько возможным считают граждане проведение массовых выступлений: до 26% (с 34%) в случае акций против ухудшения уровня жизни и до 24% (с 28%) в случаю политических протестов.







87% граждан не заметили, чтобы в последние два-три месяца в их городе проходили какие-то протестные выступления. При этом 41% ничего не слышали о митингах в связи со строительством храма в Екатеринбурге, 65% ничего не знают о протестах в Архангельске против строительства мусорного полигона, 74% впервые от социологов услышали о протестах в связи с переносом границы между Ингушетией и Чечней.



Опрос проводился 24–29 мая 2019 года в 137 населенных пунктах. В нем приняли участие 1616 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

