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04 июня,
2019
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Новости

Левада-центр: У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра». 

Левада-центр: У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах

На акции против падения уровня жизни и в защиту своих прав пришли бы 27% респондентов (против 26% в феврале), к протестам с политическими требованиями присоединились бы 22% (против 20% в феврале). При этом уменьшился показатель того, насколько возможным считают граждане проведение массовых выступлений: до 26% (с 34%) в случае акций против ухудшения уровня жизни и до 24% (с 28%) в случаю политических протестов.


87% граждан не заметили, чтобы в последние два-три месяца в их городе проходили какие-то протестные выступления. При этом 41% ничего не слышали о митингах в связи со строительством храма в Екатеринбурге, 65% ничего не знают о протестах в Архангельске против строительства мусорного полигона, 74% впервые от социологов услышали о протестах в связи с переносом границы между Ингушетией и Чечней.

Опрос проводился 24–29 мая 2019 года в 137 населенных пунктах. В нем приняли участие 1616 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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