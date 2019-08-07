Левада-Центр: треть москвичей поддерживают недавние акции протеста
Согласно данным опроса, который провел Левада-Центр по заказу Фонда развития гражданских инициатив, более трети москвичей положительно относятся к акциям протеста.
Опрос проводился с 26 по 31 июля в столице. Во время исследования выяснилось, что количество жителей столицы, которые положительно относятся к недавним протестам, превышает число тех, чье отношение отрицательное. На вопрос «Как вы относитесь к этим протестным акциям?» положительный ответ дали 37 % москвичей. При этом 26 % из них уточнили, что сами не участвуют в акциях, еще 9 % допускают свое участие в будущем, а 2 % сами выходили на улицы.
Негативно оценили протестные акции лишь 27 % москвичей, еще 30 % сказали, что относятся к событиям нейтрально или безразлично.
В целом опрос показал, что жители столицы хорошо осведомлены о протестах: 29 % внимательно следят за тем, как развиваются события; 48 % что-то слышали об этом. Сказали, что слышат об акция впервые, 23 % опрошенных. Также подавляющее большинство москвичей (83 %) знают о предстоящих 8 сентября выборах в Мосгордуму. Не осведомлены о выборах 17 %. При этом голосовать на выборах готовы 55 % москвичей, а нежелание участвовать выразили 41 % опрошенных (точно не пойдут – 19 %, а 22 % сказали, что не пойдут «скорее всего»).
Акции «Вернем себе право на выборы» в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых Мосгоризбирком отказался допустить на выборы из-за нарушений при сборе подписей, прошли в Москве 27 июля и 3 августа. В первую акцию, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. Следственный комитет завел дело о массовых беспорядках, а также три дела о применении насилия в отношении полицейских. 3 августа еще до начала акции полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую Мосгоризбирком также отказался зарегистрировать кандидатом. Позже ее оштрафовали на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?