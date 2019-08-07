Левада-Центр: треть москвичей поддерживают недавние акции протеста

Согласно данным опроса, который провел Левада-Центр по заказу Фонда развития гражданских инициатив, более трети москвичей положительно относятся к акциям протеста.





Опрос проводился с 26 по 31 июля в столице. Во время исследования выяснилось, что количество жителей столицы, которые положительно относятся к недавним протестам, превышает число тех, чье отношение отрицательное. На вопрос «Как вы относитесь к этим протестным акциям?» положительный ответ дали 37 % москвичей. При этом 26 % из них уточнили, что сами не участвуют в акциях, еще 9 % допускают свое участие в будущем, а 2 % сами выходили на улицы.





Негативно оценили протестные акции лишь 27 % москвичей, еще 30 % сказали, что относятся к событиям нейтрально или безразлично.