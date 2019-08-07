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07 августа,
2019
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Новости

Левада-Центр: треть москвичей поддерживают недавние акции протеста

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Согласно данным опроса, который провел Левада-Центр по заказу Фонда развития гражданских инициатив, более трети москвичей положительно относятся к акциям протеста.


Опрос проводился с 26 по 31 июля в столице. Во время исследования выяснилось, что количество жителей столицы, которые положительно относятся к недавним протестам, превышает число тех, чье отношение отрицательное. На вопрос «Как вы относитесь к этим протестным акциям?» положительный ответ дали 37 % москвичей. При этом 26 % из них уточнили, что сами не участвуют в акциях, еще 9 % допускают свое участие в будущем, а 2 % сами выходили на улицы.


Негативно оценили протестные акции лишь 27 % москвичей, еще 30 % сказали, что относятся к событиям нейтрально или безразлично. 

Левада-Центр: треть москвичей поддерживают недавние акции протеста
Фото: РБК

В целом опрос показал, что жители столицы хорошо осведомлены о протестах: 29 % внимательно следят за тем, как развиваются события; 48 % что-то слышали об этом. Сказали, что слышат об акция впервые, 23 % опрошенных. Также подавляющее большинство москвичей (83 %) знают о предстоящих 8 сентября выборах в Мосгордуму. Не осведомлены о выборах 17 %. При этом голосовать на выборах готовы 55 % москвичей, а нежелание участвовать выразили 41 % опрошенных (точно не пойдут – 19 %, а 22 % сказали, что не пойдут «скорее всего»).


Акции «Вернем себе право на выборы» в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых Мосгоризбирком отказался допустить на выборы из-за нарушений при сборе подписей, прошли в Москве 27 июля и 3 августа. В первую акцию, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. Следственный комитет завел дело о массовых беспорядках, а также три дела о применении насилия в отношении полицейских. 3 августа еще до начала акции полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую Мосгоризбирком также отказался зарегистрировать кандидатом. Позже ее оштрафовали на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга.

Левада-Центр: треть москвичей поддерживают недавние акции протеста

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