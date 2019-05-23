«Левада»: большинство россиян не хотят жить по соседству с сектантами и гомосексуалами

Россияне, проживающие в многоквартирных домах, предпочли бы видеть своими соседями одинокого пенсионера, мать-одиночку или семью с человеком с инвалидностью. Меньше всего они хотели бы жить по соседству с членами религиозных сект и гомосексуальную пару. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

Социологи рассчитали индекс соседской терпимости, где результат менее 100 пунктов означает преобладание негативных установок, а значение, близкое к 200 пунктам, — положительных.





Опрос показал, что наиболее желательными соседями являются одинокий пенсионер (195 пунктов), мать-одиночка (194) или семья с человеком с инвалидностью (193). Далее идут бедные и очень богатые семьи (181 и 168 пунктов), африканцы (129 пунктов), вьетнамцы и китайцы (122 пункта), кавказцы и выходцы из Средней Азии (104 пункта).





Меньше всего россиянам хотелось бы жить рядом с членами религиозной секты (49 пунктов), гомосексуальной парой (69 пунктов) и неблагополучной семьей (77 пунктов).





Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет более толерантны, чем представители среднего и старшего поколений. 23 % чувствуют неприязнь к сектантам, 25 % — к гомосексуалам, хотя в 2006 году их доля составляла 33 % и 30 % соответственно.





За 13 лет респонденты стали лояльнее относиться к представителям других национальностей. Если в 2006 году не хотели бы жить по соседству с выходцами с Кавказа и из Средней Азии 30 %, то в этом — 19 %. Доля тех, кто негативно относится к соседям-вьетнамцам и китайцам, сократилась с 20 % до 10 %.