Летнюю спортплощадку в Михайловской роще успеют открыть до зимы
12 октября в 12.00 в Михайловском роще откроют две новые баскетбольные площадки, построенные этим летом в рамках проекта «Благоустройство комфортной городской среды». Протестируют новые спортивные объекты две молодежные баскетбольные команды - ДЮСШ № 6 и спортивной школы «Кедр», а также руководители администрации Томска.
Благоустройство Михайловской рощи началось в 2015 году. Сначала на территории крупнейшего природного парка общей площадью свыше 50 гектаров было решено провести частичную замену деревьев и кустарников, обустроить дорожки для пешеходов, велосипедистов, любителей катания на роликах и построить парковку. Позже на территории рощи установили оригинальные садовые диваны и сделали освещение, а в 2018 году здесь появилась детская площадка «Лесная сказка».
В первоначальном плане благоустройства никаких баскетбольных площадок не было предусмотрено. Однако в середине лета здесь вдруг развернулись строительные работы и были проложены дополнительные пешеходные дорожки. Согласно пресс-релизу мэрии, вокруг баскетбольных площадок смонтировано специальное ограждение и освещение.
Появление баскетбольных площадок – это новая страничка в развитии Михайловской рощи, - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. - В предыдущие годы на ее территории томичи уже играли в футбол, но баскетбола там никогда не было. Напомню, что в нашем городе родились такие известные звезды мирового баскетбола, как Сергей Белов, Александр Каун, известный советский баскетболист Юрий Павлов. И хотя они продолжили профессионально заниматься спортом в других городах, но азы баскетбола постигали в Томске, и сегодня у них уже есть многочисленные последователи. И мы делаем все необходимое для развития спортивной инфраструктуры и сооружений открытого типа, где могут заниматься все желающие.
Благоустройство территории Михайловской рощи планируется продолжить и в следующие годы. В планах на 2020 год – реконструкция существующего футбольного поля.
Напомним, что год назад вокруг Михайловской рощи разразился скандал. Мэрия хотела привлечь инвесторов, которые бы разместили в природном парке аттракционы. Томичи выступили против, и администрации пришлось отказаться от предложений иногородних инвесторов.
В благоустройстве Михайловской рощи активное участие принимают и сами томичи. Так, этим летом здесь прошла акция «Душа дерева», в рамках которой местные художники написали картины на деревьях.
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