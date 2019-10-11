Летнюю спортплощадку в Михайловской роще успеют открыть до зимы

Появление баскетбольных площадок – это новая страничка в развитии Михайловской рощи, - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. - В предыдущие годы на ее территории томичи уже играли в футбол, но баскетбола там никогда не было. Напомню, что в нашем городе родились такие известные звезды мирового баскетбола, как Сергей Белов, Александр Каун, известный советский баскетболист Юрий Павлов. И хотя они продолжили профессионально заниматься спортом в других городах, но азы баскетбола постигали в Томске, и сегодня у них уже есть многочисленные последователи. И мы делаем все необходимое для развития спортивной инфраструктуры и сооружений открытого типа, где могут заниматься все желающие.