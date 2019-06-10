«Летний университет» открылся для школьников в ТГУ

«Летний университет» для учащихся 7-10 классов открылся в ТГУ. С 10 по 21 июня школьникам будут рассказывать о вузовских традициях, готовить их к олимпиадам и помогать с выбором профессии.

Начнется «Летний университет» с квеста «Тайны университетской рощи». Его участники узнают, что за каменные бабы стоят рядом с главным корпусом ТГУ, сколько мостов когда-то было в роще и чей взор раньше охранял университетские ворота.

Университет – это не только образование и наука, – цитирует пресс-служба вуза специалиста отдела профориентации Полину Ефимову. – Мы подготовили обширную программу мероприятий, которые позволят школьникам посмотреть на ТГУ с различных сторон и познакомиться со всем разнообразием возможностей для самореализации в университете.

Игра «Лаборатория твоего будущего» поможет школьникам понять, какие процессы идут на современном трудовом рынке и что ожидает выпускников университета, а на тренинге «Мы в меняющемся мире» участникам расскажут об основных мировых тенденциях.





Для будущих участников олимпиад по русскому, математике, физике и истории преподаватели ТГУ проведут образовательный интенсив: расскажут об условиях поступления в вузы для победителей олимпиад и помогут к ним подготовиться.





Зарегистрироваться на «Летний университет» можно через онлайн-форму или по телефону 8 (3822) 529-672. Участие в программе бесплатное.