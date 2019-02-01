Лесозаготовители Томской области не внесли в бюджет более 11 миллионов рублей

Томская природоохранная прокуратура нашла у лесозаготовителей региона долги за аренду лесных участков, сообщает пресс-служба ведомства. Сумма, которую не получили федеральный и областной бюджет, достигла более 11 миллионов рублей.
Природоохранный прокурор Ирина Борзенко направила в суд шесть исков о взыскании задолженности и неустойки за нарушение сроков оплаты. Иски были направлены к компаниям «ТрансСибЛесРесурс», «КФХ «Рассвет», «Аникин и К», «Цзинье», «Транссибнеруд» и «Сибирский лес».
Четыре заявления суд удовлетворил в полном объеме. Иск к компании «Сибирский лес» находится в рассмотрении. Компания «Цзинье» оплатила задолженность и неустойку в размере 706 тысяч рублей, и дело было прекращено. В результате действий томского природоохранного прокурора компании-должники погасили долг в размере 3,2 миллиона рублей.
Ранее мы сообщали, что к 2020 году власти Томской области планируют увеличить объем лесозаготовки до 10 млн кубометров в год.
Лесопромышленная отрасль региона показывает положительную динамику по всем основным направлениям. Мы продолжаем наращивать не только производство древесной продукции, но и увеличиваем объемы заготовки древесины, — отметил вице-губернатор Андрей Кнорр. — В 2017 году заготовлено 5,28 миллиона кубометров леса, за три года прирост составил около полумиллиона кубометров. К 2022 году мы планируем достичь рубежа, обозначенного в прошлом году губернатором Сергеем Жвачкиным перед лесопромышленниками, — 9-10 миллионов кубометров.
О масштабе вырубок леса можно судить по фотографиям, сделанным со спутника. Так сейчас выглядит Тегульдетский район Томской области. Светлые квадраты — это вырубленные леса. Можно оценить перспективу.