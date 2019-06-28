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28 июня,
2019
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Новости

Лесничего в Асине будут судить за взятки на 1 млн рублей

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взятках участкового лесничего в городе Асино, сообщило ведомство.


По информации СК, мужчина с 2013 по 2018 год использовал свое служебное положение и получал взятки от заготовителей древесины.


«Взятки в виде денег, имущества и услуг за неисполнение им своих обязанностей по осуществлению лесного контроля, а также за сокрытие и недокументирование выявленных нарушений. Зная о совершении данными лицами нарушений, лесничий составлял акты осмотров лесных участков, не указывая эти нарушения. Общая сумма взяток составила более одного миллиона рублей», — говорится в сообщении СК.


Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему вменяют 26 эпизодов: 6 эпизодов получения взяток и 20 эпизодов совершения служебного подлога. Следователи наложили арест на имущество мужчины — дом, два автомобиля и земельный участок.


«Сейчас расследование уголовного дела завершено и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — добавили в СК.  

Лесничего в Асине будут судить за взятки на 1 млн рублей
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