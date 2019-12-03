Лес из Томской области контрабандой вывозили в Узбекистан

Сотрудники Томской таможни вместе с сотрудниками УФСБ России и линейного отдела МВД пресекли деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на контрабандных поставках лесоматериалов в Узбекистан.

По данным Томской таможни, уроженцы Республики Узбекистан не менее полутора лет скупали пиломатериал у местных производителей. Затем от имени фирм-однодневок в декларациях, подаваемых в Томскую таможню, заявлялись недостоверные сведения о производителях пиломатериалов, представлялись подложные внешнеэкономические контракты.





В ходе оперативных мероприятий силовики выявили недостоверность юридически значимой информации и незаконность экспорта стратегически важных товаров.





По предварительным данным, ущерб составляет не менее 24 млн рублей. Изъяты печати, электронные цифровые подписи, документы, использовавшиеся для совершения преступлений. Также изъяты пиломатериалы, приготовленные для незаконного вывоза за рубеж, общим объемом более 400 кубических метров, стоимостью 1,3 млн рублей.





Возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.





Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до миллиона рублей.