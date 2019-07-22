Лес горит в Сибири на территории в 800 тысяч га

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае — свыше 600 тысяч га. Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Томска и Новосибирска.

По оперативной информации лесопожарного центра Красноярского края, в регионе в настоящий момент действуют лесные пожары общей площадью около 656 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении задействовано порядка 300 человек и 11 единиц спецтехники.





В Иркутской области на 21 июля огонь охватил около 208 тыс. га. Из них почти 150 тыс. находятся в зоне контроля.





Накануне стало известно, что дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Томска. Об этом сообщили сотрудники ГУ МЧС по Томской области. На территории региона природных пожаров не зарегистрировано. Дым также дошел до Новосибирска, Алтайского края. Повышения предельной концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.





Медики советуют как можно чаще проводить влажную уборку помещений, во время пребывания на открытом воздухе необходимо использовать увлажненные марлевые маски; по возможности минимизировать время пребывания на улице.