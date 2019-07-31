Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири
Леонардо Ди Каприо опубликовал в инстаграме ролик The Guardian, в котором рассказывается о природных пожарах, бушующих в Сибири.
«Полярный круг, страдающий от беспрецедентных пожаров — очередной признак климатического кризиса. Шлейф дыма от огромных очагов в Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что пожары за месяц выделили столько СО2, сколько Швеция производит за год», — процитировал актер The Guardian.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#Regram #RG @guardian: The Arctic Circle is suffering from an unprecedented number of wildfires in the latest sign of a climate crisis. Huge blazes in Greenland, Siberia and Alaska are producing plumes of smoke that can be seen from space. The World Meteorological Organisation has said these fires emitted as much CO2 in a month as the whole of Sweden does in a year.
Под постом много комментариев российских пользователей. Многие благодарят актера и отмечают бездействие властей.
«Даже Лео не безразличны наши пожары, когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу», «Спасибо большое, прям человечище», «Спасибо, Лео!!! Мы не забудем», — пишут они.
Леонардо Ди Каприо ведет активную деятельность по защите окружающей среды. За последние 20 лет он вложил около сотни миллионов долларов в экологические проекты.
Российские звезды также призывали властей тушить пожары. Посты выкладывали певецы Сергей Лазарев и Баста, комик Илья Соболев, актрисы Любовь Толкалина и Мария Кожевникова, а также многие другие.
В настоящий момент в Сибири горит лес на территории в 1,78 млн га. При этом на площади в 1,68 млн га пожары не тушатся.
22 июля была запущена петиция на сайте change.org о введении режима ЧС на территории Сибири и начале тушения пожаров. Петиция набрала свыше 300 тысяч подписей, когда 29 июля режим ЧС ввели на территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Бурятии. Рослесхоз объявил, что перебросит в Красноярский край и Иркутскую область дополнительные авиапожарные силы из Северо-Западного и Уральского федеральных округов, однако активно бороться с огнем никто не начал.
Читайте также:
В Сибири горит 1,3 млн га леса. Почему не тушат?
«Ждут, пока мы в пустыне окажемся»: жители Сибири о необходимости тушить лесные пожары
#яхочудышатьвсибири: флэшмоб с призывом тушить лесные пожары проходит в соцсетях
«Жить тоже экономически невыгодно»: реакция соцсетей на отказ тушить лесные пожары в Сибири
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?