Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири

«Полярный круг, страдающий от беспрецедентных пожаров — очередной признак климатического кризиса. Шлейф дыма от огромных очагов в Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что пожары за месяц выделили столько СО2, сколько Швеция производит за год», — процитировал актер The Guardian.

Леонардо Ди Каприо опубликовал в инстаграме ролик The Guardian, в котором рассказывается о природных пожарах, бушующих в Сибири.

Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) 30 Июл 2019 в 11:19 PDT

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Под постом много комментариев российских пользователей. Многие благодарят актера и отмечают бездействие властей.





«Даже Лео не безразличны наши пожары, когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу», «Спасибо большое, прям человечище», «Спасибо, Лео!!! Мы не забудем», — пишут они.





Леонардо Ди Каприо ведет активную деятельность по защите окружающей среды. За последние 20 лет он вложил около сотни миллионов долларов в экологические проекты.





Российские звезды также призывали властей тушить пожары. Посты выкладывали певецы Сергей Лазарев и Баста, комик Илья Соболев, актрисы Любовь Толкалина и Мария Кожевникова, а также многие другие.