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31 июля,
2019
Новости

Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Леонардо Ди Каприо опубликовал в инстаграме ролик The Guardian, в котором рассказывается о природных пожарах, бушующих в Сибири.


«Полярный круг, страдающий от беспрецедентных пожаров — очередной признак климатического кризиса. Шлейф дыма от огромных очагов в Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что пожары за месяц выделили столько СО2, сколько Швеция производит за год», — процитировал актер The Guardian.

Под постом много комментариев российских пользователей. Многие благодарят актера и отмечают бездействие властей.


«Даже Лео не безразличны наши пожары, когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу», «Спасибо большое, прям человечище», «Спасибо, Лео!!! Мы не забудем», — пишут они.


Леонардо Ди Каприо ведет активную деятельность по защите окружающей среды. За последние 20 лет он вложил около сотни миллионов долларов в экологические проекты.


Российские звезды также призывали властей тушить пожары. Посты выкладывали певецы Сергей Лазарев и Баста, комик Илья Соболев, актрисы Любовь Толкалина и Мария Кожевникова, а также многие другие.

В настоящий момент в Сибири горит лес на территории в 1,78 млн га. При этом на площади в 1,68 млн га пожары не тушатся. 


22 июля была запущена петиция на сайте change.org о введении режима ЧС на территории Сибири и начале тушения пожаров. Петиция набрала свыше 300 тысяч подписей, когда 29 июля режим ЧС ввели на территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Бурятии. Рослесхоз объявил, что перебросит в Красноярский край и Иркутскую область дополнительные авиапожарные силы из Северо-Западного и Уральского федеральных округов, однако активно бороться с огнем никто не начал.


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