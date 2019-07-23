КВН, принтеры и стритбол. СИБУР расплачивается за налоговые льготы в Томске

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Сегодня, 23 июля 2019 года, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов подписали новое соглашение о сотрудничестве на 2019-2021 годы. Подписание состоялось в офисе нефтехимического холдинга в Москве без общения с прессой.

СИБУР пообещал, что до конца 2019 года в Томской области будут реализованы 17 социальных проектов, в том числе в сфере науки и образования. Сколько именно денег на это потратит корпорация, не сообщается.

Также не упоминается в пресс-релизе из белого дома, сколько налоговых поступлений получил наш регион от крупнейшей нефтехимической компании страны и сколько получит в 2019-2021 годах. Это при том, что СИБУР несколько лет назад получил от Томской области государственную поддержку и обещал совокупные налоговые поступления в консолидированный бюджет за период 2014-2020 годы в размере 8,6 млрд рублей.

В 2014 году томские депутаты посетили «Томскнефтехим», чтобы посмотреть, как компания потратила сэкономленные 555 млн рублей на налоге на прибыль на реализацию инвестиционного проекта по выпуску БОПП-пленки компании «БИАКСПЛЕН-Т». Всего холдинг в создание этого производства инвестировал 2,3 миллиарда рублей.

Тогда же, после обзорной экскурсии по томской площадке СИБУРа, депутатам презентовали инвестиционный проект по развитию производства полимеров ООО «Томскнефтехим» с инвестициями в 8,2 млрд рублей. Этот проект уже успешно реализован, в него Томская область также вложилась налоговыми льготами, а вот сколько заработала на этом – неизвестно. СИБУР зарегистрирован в Тобольске и не сообщает в своих налоговых отчетах о происхождении денег.