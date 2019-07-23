Добрые новости
23 июля,
2019
1
фото
Новости

КВН, принтеры и стритбол. СИБУР расплачивается за налоговые льготы в Томске

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Сегодня, 23 июля 2019 года, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов подписали новое соглашение о сотрудничестве на 2019-2021 годы. Подписание состоялось в офисе нефтехимического холдинга в Москве без общения с прессой.


СИБУР пообещал, что до конца 2019 года в Томской области будут реализованы 17 социальных проектов, в том числе в сфере науки и образования. Сколько именно денег на это потратит корпорация, не сообщается.

Сергей Жвачкин и Дмитрий Конов
Сергей Жвачкин и Дмитрий Конов

Также не упоминается в пресс-релизе из белого дома, сколько налоговых поступлений получил наш регион от крупнейшей нефтехимической компании страны и сколько получит в 2019-2021 годах. Это при том, что СИБУР несколько лет назад получил от Томской области государственную поддержку и обещал совокупные налоговые поступления в консолидированный бюджет за период 2014-2020 годы в размере 8,6 млрд рублей.

В 2014 году томские депутаты посетили «Томскнефтехим», чтобы посмотреть, как компания потратила сэкономленные 555 млн рублей на налоге на прибыль на реализацию инвестиционного проекта по выпуску БОПП-пленки компании «БИАКСПЛЕН-Т». Всего холдинг в создание этого производства инвестировал 2,3 миллиарда рублей.


Тогда же, после обзорной экскурсии по томской площадке СИБУРа, депутатам презентовали инвестиционный проект по развитию производства полимеров ООО «Томскнефтехим» с инвестициями в 8,2 млрд рублей. Этот проект уже успешно реализован, в него Томская область также вложилась налоговыми льготами, а вот сколько заработала на этом – неизвестно. СИБУР зарегистрирован в Тобольске и не сообщает в своих налоговых отчетах о происхождении денег.

Потянут ли социальные проекты СИБУРа на сэкономленные на налогах деньги – неизвестно. Потому что сколько стоит «лабораторное оборудование и оборудование для 3D-моделирования и прототипирования, проведение благотворительного турнира по стритболу на кубок бронзового призера Олимпиады-2012 Александра Кауна и организация работы ресурсного кабинета для оказания постоянной психологической и информационной поддержки семьям, воспитывающих детей с нарушенным слухом», в пресс-релизе обладминистрации не уточняется.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.