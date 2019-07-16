«Квартирные» торговцы продают томским пенсионерам товары по завышенной цене
В редакцию ТВ2 обратилась томичка с просьбой предупредить о продавцах, которые предлагают товары по завышенной стоимости. В основном, попадаются на эту удочку пенсионеры. Так называемые «предприниматели» ходят по квартирам и предлагают купить предметы обихода и кухонные принадлежности.
Родителям Ирины Полевой по 80 лет, живут в Томске. К ним не первый раз приходят торговцы домой и продают электробритвы, комплекты постельного белья и наборы кастрюль. Недавно родители совершили покупку на крупную сумму — 40 тысяч рублей.
В «Быстрономе» мужчина подошел к маме Ирины и поведал «сказочную» историю. Мол, с ним рассчитались вагоном посуды за молдавское вино и сейчас он занимается продажей чудо-кастрюль по «низким» ценам.
Мои родители, как и большинство пенсионеров, копят деньги, на чем-то экономят и очень доверчивы. Отец — бывший офицер, — рассказала Ирина Полева. — Уже третий раз им пытаются продать ненужные «дорогие» товары. 13 июля они купили набор кастрюль и столовые приборы за 40 тысяч рублей. Я переживаю, потому что раньше «торговцы» приходили к ним домой, сейчас не стесняются предлагать чудесные товары прямо в супермаркете. Родителям понравились кастрюли и ножи в красивой упаковке с глянцевым каталогом. Они отдали 16 тысяч рублей, остальную сумму — 24 тысячи рублей, мама сняла с карты, торговец отвез ее до банка.
Ирина хочет обратиться в полицию. Но продавец кастрюль никаких документов и чеков на товар не оставил, и телефона его тоже нет.
На сайте популярного интернет-магазина средняя цена набора кастрюль этой фирмы — пять тысяч рублей.
Я спрашиваю у родителей, какая марка машины была у «продавца», они ничего не знают, — отметила Ирина. — Родители не хотят обсуждать со мной этот случай. Я думаю, что таких ситуаций в городе много. Многие пенсионеры попадают на таких продавцов, но мало кто обращается в полицию.
Согласно закону «О защите прав потребителей», покупатель может вернуть товар в течение двух недель продавцу, если на руках имеются документы о покупке: кассовый чек или иной документ, подтверждающий оплату товара.
«Квартирные» продавцы обычно не дают покупателям никаких документов о покупке. Следовательно, вернуть «дорогой» ненужный товар невозможно.
Как не дать себя обмануть
Юрист Александр Мячин утверждает, что вопрос «как не стать жертвой дорогой покупки» больше не к юристам, а к психологам.
Если пенсионеры— здоровые дееспособные люди – добровольно купили набор кастрюль за 40 тысяч рублей при цене в пять тысяч, значит, у них было такое желание и воля, — рассказал юрист Александр Мячин. — Мошенничество — хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Если товар предоставлен продавцом и его купили не под угрозой жизни, то такой случай не считается мошенничеством. Когда взрослый человек ведется на дорогие покупки, он сам несет за это ответственность. Я не вижу состава преступления в продаже товаров по цене выше рыночной. Есть недобросовестное отношение со стороны продавцов. Но люди же сами пригласили к себе домой. Им показали товар, они совершили покупку и заплатили деньги. Если товар не отвечает заявленным характеристикам, у него есть существенные недостатки, то можно обжаловать сделку в суде. Но при этом должны быть документы, подтверждающие факт покупки.
Адвокат подчеркнул, что по закону любая сделка между гражданами на сумму больше десяти тысяч рублей должна сопровождаться документами, продавцу можно написать расписку от руки, если нет возможности предоставить чек. А чтобы не быть обманутым, не открывайте двери своих квартир посторонним людям.
Если вам оказали некачественную услугу и вы хотите защитить свои потребительские права, обращайтесь в службу Роспотребнадзора региона по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-4156. В Томске Роспотребнадзор находится на проспекте Фрунзе, 103а и принимает граждан по предварительной записи (3822) 26-03-90.
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