«Квартирные» торговцы продают томским пенсионерам товары по завышенной цене

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В редакцию ТВ2 обратилась томичка с просьбой предупредить о продавцах, которые предлагают товары по завышенной стоимости. В основном, попадаются на эту удочку пенсионеры. Так называемые «предприниматели» ходят по квартирам и предлагают купить предметы обихода и кухонные принадлежности.

Фото: Ирина Полева

Родителям Ирины Полевой по 80 лет, живут в Томске. К ним не первый раз приходят торговцы домой и продают электробритвы, комплекты постельного белья и наборы кастрюль. Недавно родители совершили покупку на крупную сумму — 40 тысяч рублей. В «Быстрономе» мужчина подошел к маме Ирины и поведал «сказочную» историю. Мол, с ним рассчитались вагоном посуды за молдавское вино и сейчас он занимается продажей чудо-кастрюль по «низким» ценам.

Фото: Ирина Полева

Мои родители, как и большинство пенсионеров, копят деньги, на чем-то экономят и очень доверчивы. Отец — бывший офицер, — рассказала Ирина Полева. — Уже третий раз им пытаются продать ненужные «дорогие» товары. 13 июля они купили набор кастрюль и столовые приборы за 40 тысяч рублей. Я переживаю, потому что раньше «торговцы» приходили к ним домой, сейчас не стесняются предлагать чудесные товары прямо в супермаркете. Родителям понравились кастрюли и ножи в красивой упаковке с глянцевым каталогом. Они отдали 16 тысяч рублей, остальную сумму — 24 тысячи рублей, мама сняла с карты, торговец отвез ее до банка.

Ирина хочет обратиться в полицию. Но продавец кастрюль никаких документов и чеков на товар не оставил, и телефона его тоже нет.

На сайте популярного интернет-магазина средняя цена набора кастрюль этой фирмы — пять тысяч рублей.

Я спрашиваю у родителей, какая марка машины была у «продавца», они ничего не знают, — отметила Ирина. — Родители не хотят обсуждать со мной этот случай. Я думаю, что таких ситуаций в городе много. Многие пенсионеры попадают на таких продавцов, но мало кто обращается в полицию.

Согласно закону «О защите прав потребителей», покупатель может вернуть товар в течение двух недель продавцу, если на руках имеются документы о покупке: кассовый чек или иной документ, подтверждающий оплату товара.

«Квартирные» продавцы обычно не дают покупателям никаких документов о покупке. Следовательно, вернуть «дорогой» ненужный товар невозможно.

Как не дать себя обмануть

Юрист Александр Мячин утверждает, что вопрос «как не стать жертвой дорогой покупки» больше не к юристам, а к психологам.

Если пенсионеры— здоровые дееспособные люди – добровольно купили набор кастрюль за 40 тысяч рублей при цене в пять тысяч, значит, у них было такое желание и воля, — рассказал юрист Александр Мячин. — Мошенничество — хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Если товар предоставлен продавцом и его купили не под угрозой жизни, то такой случай не считается мошенничеством. Когда взрослый человек ведется на дорогие покупки, он сам несет за это ответственность. Я не вижу состава преступления в продаже товаров по цене выше рыночной. Есть недобросовестное отношение со стороны продавцов. Но люди же сами пригласили к себе домой. Им показали товар, они совершили покупку и заплатили деньги. Если товар не отвечает заявленным характеристикам, у него есть существенные недостатки, то можно обжаловать сделку в суде. Но при этом должны быть документы, подтверждающие факт покупки.