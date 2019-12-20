Кузбасский губернатор наградил свою жену медалью за сохранение духовно-нравственных ценностей

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, выступая на совете по вопросам попечительства, наградил свою жену Анну, руководителя совета, медалью «За служение Кузбасса», «организаторский талант», «сохранение духовно-нравственных ценностей», «укрепление семейных традиций и повышения статуса семьи в обществе».





«Я хочу поблагодарить от всей души и всего сердца каждого из вас, кто помогал и принимал участие в добрых делах», — цитирует Анну Цивилеву газета «Кузбасс».





По словам Анны Цивилевой, за год совет под руководством супруги губернатора смог привлечь более ста благотворителей и более 30 млн рублей, что помогло «улучшить жизнь многих семей».