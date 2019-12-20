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20 декабря,
2019
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Кузбасский губернатор наградил свою жену медалью за сохранение духовно-нравственных ценностей

ТВ2
ТВ2
34 минуты назад

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, выступая на совете по вопросам попечительства, наградил свою жену Анну, руководителя совета, медалью «За служение Кузбасса», «организаторский талант», «сохранение духовно-нравственных ценностей», «укрепление семейных традиций и повышения статуса семьи в обществе».


«Я хочу поблагодарить от всей души и всего сердца каждого из вас, кто помогал и принимал участие в добрых делах», — цитирует Анну Цивилеву газета «Кузбасс».


По словам Анны Цивилевой, за год совет под руководством супруги губернатора смог привлечь более ста благотворителей и более 30 млн рублей, что помогло «улучшить жизнь многих семей».

Кузбасский губернатор наградил свою жену медалью за сохранение духовно-нравственных ценностей
Фото: областная газета "Кузбасс"
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