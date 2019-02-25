Кузбасские полицейские завели уголовное дело из-за черного снега

В нескольких городах на юге Кемеровской области выпал черный снег. Полиция завела уголовное дело из-за загрязнения атмосферы Кузбасса, пишет пресс-служба регионального МВД.
«В полицию поступило обращение от жительницы Киселевска, которая пожаловалась на большое количество выпавшей в городе угольной пыли. По данному факту была организована доследственная проверка, предварительно установлено предприятие, являющееся источником загрязнения атмосферы», — говорится в сообщении.
В МВД добавляют, что проверка регионального центра гигиены и эпидемологии установила превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе более чем в два раза.
Черный снег выпадал в Прокопьевсе, Киселевске и Новокузнецке. Прокуратура начала проверку сообщений о выбросах на угольной фабрике «Прокопьевская», а вице-губернатор Кузбасса заявил, что причиной загрязнения могли стать котельные или автомобили.