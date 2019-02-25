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25 февраля,
2019
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Новости

Кузбасские полицейские завели уголовное дело из-за черного снега

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

В нескольких городах на юге Кемеровской области выпал черный снег. Полиция завела уголовное дело из-за загрязнения атмосферы Кузбасса, пишет пресс-служба регионального МВД. 

Кузбасские полицейские завели уголовное дело из-за черного снега
Фото: Пресс-служа МВД

«В полицию поступило обращение от жительницы Киселевска, которая пожаловалась на большое количество выпавшей в городе угольной пыли. По данному факту была организована доследственная проверка, предварительно установлено предприятие, являющееся источником загрязнения атмосферы», — говорится в сообщении.


В МВД добавляют, что проверка регионального центра гигиены и эпидемологии установила превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе более чем в два раза.


Черный снег выпадал в Прокопьевсе, Киселевске и Новокузнецке. Прокуратура начала проверку сообщений о выбросах на угольной фабрике «Прокопьевская», а вице-губернатор Кузбасса заявил, что причиной загрязнения могли стать котельные или автомобили. 

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