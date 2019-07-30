«Куда тратятся деньги томичей в Москве» — расследование Томского штаба Навального

Томский штаб Навального опубликовал новое расследование о финансировании представительства Томской области при правительстве Российской Федерации в Москве. Организация занимается представлением интересов Томской области в федеральных органах власти, привлечением инвестиций и обеспечением работы томских чиновников в столице.





В штате представительства числятся шесть человек, а сама организация находится в центре Москвы по адресу Кадашевская набережная, 6/1/2 и арендует 520 квадратных метров: подвал, 1-й и 6-й этажи. Стоимость аренды, согласно данным штаба, составляет 26 млн рублей в год. Накладываются и расходы на содержание помещений.