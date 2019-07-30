«Куда тратятся деньги томичей в Москве» — расследование Томского штаба Навального
Томский штаб Навального опубликовал новое расследование о финансировании представительства Томской области при правительстве Российской Федерации в Москве. Организация занимается представлением интересов Томской области в федеральных органах власти, привлечением инвестиций и обеспечением работы томских чиновников в столице.
В штате представительства числятся шесть человек, а сама организация находится в центре Москвы по адресу Кадашевская набережная, 6/1/2 и арендует 520 квадратных метров: подвал, 1-й и 6-й этажи. Стоимость аренды, согласно данным штаба, составляет 26 млн рублей в год. Накладываются и расходы на содержание помещений.
На балансе представительства находятся 6 автомобилей: 3 «Тойоты» и 3 «Мерседеса», обслуживание которых обходится в 1,6 млн рублей. Все они располагаются на парковке под Храмом Христа Спасителя. Аренда парковочных мест стоит 700 тысяч рублей в год.
По подсчетам волонтеров штаба Навального в Томске, на содержание представительства в Москве уходит больше 30 миллионов рублей в год. При этом о результатах деятельности организации в публичном пространстве ничего не известно.
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