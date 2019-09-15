Куда летали томские собаки и кошки летом 2019 года

С июня по август томский Россельхознадзор оформил 51 ветеринарный сертификат для выезда домашних животных в другую страну. Летний отпуск за границей вместе со своими хозяевами провели 27 кошек и 31 собака.
«Животные отправлялись во Вьетнам, Грузию, Израиль, Канаду, Китай, Норвегию, Сербию, США, Таиланд, Узбекистан, Черногорию, а также в государства-члены ЕС: Австрию, Англию, Болгарию, Германию, Грецию, Данию, Италию, Кипр, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу, Францию, Чехию, Швецию, Эстонию. На Украину вывезено одно животное», — из сообщения пресс-службы Россельхознадзора.
Как оформить документы для путешествия с питомцем, расскажут в в томском объединении ветеринарии и областном управлении Россельхознадзора по телефонам +7 (3822) 90-39-80 и +7 (3822) 26-34-99.