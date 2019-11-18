Кто скупил дома в Майами? Доктора с учителями! Соцсети о высказывании министра Скворцовой
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций с высшим медицинским или фармацевтическим образованием в России составляет 79 тысяч рублей, рассказала в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Как на эту новость отреагировали в соцсетях, смотрите подборку ТВ2.
Мария Голубенко (Фейсбук): В квизе «60 секунд», в котором я участвую по вторникам, бывают такие вопросы: «Какие 4 буквы пропущены в этом предложении?». Я думаю, тут пропущено «глав».
Юра Енгин (Фейсбук): Она врачей с собой усреднила и получила 79 000 - простая арифметика и никакого обмана.
Снежана Саган Носова (Фейсбук): Думаю, инфа по преподавателям такая же...
Светлана Агафонова (Фейсбук): Какая достоверная информация! Смешно, сколько может это продолжаться? Не стыдно?
Александр Хабаров (Фейсбук): Кто скупил дома в Майами? Доктора с учителями!
Юрий Райков (Фейсбук): Сказочная страна.
Анатолий Емелин (Фейсбук): Иногда молчание – золото.
Наталья Починина (Фейсбук): Когда начинают говорить про высокие зарплаты россиян, становится обидно за «руководителей» отраслей: умственная отсталость? наивность? розовые очки? цинизм в крайней степени? Цинизм. Ведь нет ничего проще, как лично убедиться в цифрах, просто кинув клич: расчетки пришлите на мою почту. Не сомневаюсь, вся страна откликнется. Но ведь этого никогда не случится, потому что истинное положение дел покажет всю бездарность тех, кто уверяет, что врачи «в среднем» зарабатывают аж 79 тысяч.
Александр Рогов (Фейсбук): Но нигде нет цифр - сколько закрыли больниц и медпунктов. И входят ли в эту цифру врачи частных клиник? И насколько сократилось число врачей в стране?
Лея Ш. (Яндекс): Пошла устраиваться медсестрой в центр онкологии Блохина, так сказали: оклад – 3800, улет!!! Убежала оттуда, а на руки получите 16 или 18 сказали, и это месяц работы. Все вранье, что пишут!!!
Татьяна (Яндекс): У меня стаж – 34 года, высшая категория, оклад – 10 800, со всякими надбавками 12-14 тысяч рублей чистыми.
Екатерина (Яндекс): Работаю на 1,25 ставки + выполняю обязанности зав. приемного отделения + принимаю больных инфекции + постоянные дежурства (по 2-3 раза в неделю). Дома почти не появляюсь. Итог - 30-35 тысяч рублей. Другие получают в два раза больше, выполняя меньший объем работы. И все это потому, что я лично не нравлюсь главному врачу, хотя к качеству работы это не имеет никакого отношения. Вот так.
Олеся (Яндекс): Московская область. ГБУЗ. Врач акушер-гинеколог, 1 категория. До декрета на 1,5 ст. (из которых 0,5 - это дежурства) выходило 42 000. После декрета (ребенку 1,6 лет) на 0,5 ст. пообещали аж 18 000. С ипотекой в 31 000 и кредитом за машину в 22 000 ежемесячно это прям «заманчиво».
Юлия (Яндекс): Возможно, в стране под названием Москва и существуют такие зарплаты, а в стране под названием Россия нет! Со стажем, категорией и всеми надбавками максимум 35 000.
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