Кто поедет на новогоднюю елку в Кремль из Томской области

На новогоднюю елку в Кремль, которая состоится 25 декабря, из Томской области поедут 55 детей, сообщает обладминистрация.

В празднике примут участие школьники из районов Томской области — победители олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний, отличники учебы, выдвинутые отборочными комиссиями.





За сутки до вылета дети вместе с сопровождающими соберутся в санатории «Космонавт» в деревне Некрасово. Томские школьники в Москве посетят елку в Государственном Кремлевском дворце и экскурсии по столице.





В Томск школьники вернутся 27 декабря.

Количество участников елки от региона определяется квотой организаторов мероприятия.





ПОДДЕРЖИ экспедицию ТВ2 «Детдома в Нарымском крае». 32 детских дома было в Томской области в 40-е годы прошлого века. Больше пяти тысяч ребятишек. К детям репрессированных, к круглым сиротам в войну добавились дети из блокадного Ленинграда и оккупированных территорий. Одним из мест их принявших был Нарымский край.