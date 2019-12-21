Добрые новости
21 декабря,
2019
1
фото
Новости

Кто поедет на новогоднюю елку в Кремль из Томской области

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

На новогоднюю елку в Кремль, которая состоится 25 декабря, из Томской области поедут 55 детей, сообщает обладминистрация. 

Кто поедет на новогоднюю елку в Кремль из Томской области

В празднике примут участие школьники из районов Томской области — победители олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний, отличники учебы, выдвинутые отборочными комиссиями.


За сутки до вылета дети вместе с сопровождающими соберутся в санатории «Космонавт» в деревне Некрасово. Томские школьники в Москве посетят елку в Государственном Кремлевском дворце и экскурсии по столице.


В Томск школьники вернутся 27 декабря. 

Количество участников елки от региона определяется квотой организаторов мероприятия.


ПОДДЕРЖИ экспедицию ТВ2 «Детдома в Нарымском крае». 32 детских дома было в Томской области в 40-е годы прошлого века. Больше пяти тысяч ребятишек. К детям репрессированных, к круглым сиротам в войну добавились дети из блокадного Ленинграда и оккупированных территорий. Одним из мест их принявших был Нарымский край.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.