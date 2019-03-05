Крышу пятиэтажки, которая обвалилась накануне, планировали ремонтировать только в 2034 году

Управляющая компания знала о плохом состоянии крыши дома на Вершинина, 18, где накануне вечером произошло частичное обрушение кровли. Планировалось, что крыша будет отремонтирована к 2034 году. В настоящее время на объекте работает 11 человек, ведется разбор строительного мусора.

Ранее сообщалось, что крыша пятиэтажного двухподъездного дома на Вершинина частично обрушилась 4 марта в десятом часу вечера. Жители дома связали обрушение кровли с плохой уборкой снега. Сейчас специалисты УК «Жилсервис» разбирают обрушившуюся часть кровли, восстанавливают подачу горячей воды. Угрозы обрушения крыши нет, жизнеобеспечение квартир восстановлено, никто из жителей за предоставлением маневренного жилья не обращался .

«Ранее УК «Жилсервис» дважды получала предписания и проводила сброс снега с крыши этого дома. Также УК выходила с инициативой проведения ремонта кровли, и по программе капитального ремонта они стоят в плане на 2032-2034 годы. Дом постройки 1963 года, крыша в плохом состоянии, поэтому предварительно рассматриваются две причины обрушения – техническое состояние кровли и снеговая нагрузка», — сообщил заместитель главы администрации по ЖКХ Кировского района Константин Потарский.





Эксперты обследовали место обрушения. В течение недели они подготовят заключение, на основе которого составят проектно-сметную документацию (ПСД). После прохождения экспертизы ПСД власти определят источник финансирования и сроки ремонта. До получения решения экспертов силами УК ведутся работы по защите квартир верхнего этажа. В случае если не будет принято решение проводить ремонт за счет средств фонда чрезвычайных ситуаций, УК будет восстанавливать крышу за собственные деньги.