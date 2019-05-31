Крышу дома по ул. Нижне-Луговая, 14, снесенную ветром, восстановили

Шквалистый ветер месяц назад сорвал кровлю с четырехэтажного 38-квартирного дома по адресу Нижне-Луговая, 14. Сегодня мэр Томска Иван Кляйн побывал в здании, где работы по восстановлению кровли практически завершены, сообщает пресс-служба городской администрации.
Иван Кляйн пообщался с жителями и поблагодарил строителей.
Как сообщает пресс-служба мэрии, по всему периметру здания были наращены несущие стены, сверху на них для опоры стропил были наложены специальные брусовые элементы. Строители выполнили монтаж стропильной системы и обрешетки кровли, завершается монтаж кровельного покрытия из металлического профнастила. Также, специалисты сделали две противопожарные перегородки. Теперь кровля учитывает ветровую нагрузку, говорится в сообщении.
Такие внештатные ситуации происходят у нас не часто. Когда мы объединяем усилия, мы можем решить любую задачу. Так было при пожаре на Вавилова, 10. Так случилось на Нижне-Луговой после ликвидации последствий урагана. Я благодарю всех, кто принимал участие в восстановлении дома. Спасибо жителям за терпение. Строителям — за качественное выполнение работ в короткие сроки. Будем надеяться, что погода больше не преподнесет нам подобных сюрпризов, — подчеркнул Иван Кляйн.