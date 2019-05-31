Добрые новости
31 мая,
2019
2
фото
Новости

Крышу дома по ул. Нижне-Луговая, 14, снесенную ветром, восстановили

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

Шквалистый ветер месяц назад сорвал кровлю с четырехэтажного 38-квартирного дома по адресу Нижне-Луговая, 14. Сегодня мэр Томска Иван Кляйн побывал в здании, где работы по восстановлению кровли практически завершены, сообщает пресс-служба городской администрации.

Крышу дома по ул. Нижне-Луговая, 14, снесенную ветром, восстановили
Фото: Городская администрация

Иван Кляйн пообщался с жителями и поблагодарил строителей.


Как сообщает пресс-служба мэрии, по всему периметру здания были наращены несущие стены, сверху на них для опоры стропил были наложены специальные брусовые элементы. Строители выполнили монтаж стропильной системы и обрешетки кровли, завершается монтаж кровельного покрытия из металлического профнастила. Также, специалисты сделали две противопожарные перегородки. Теперь кровля  учитывает ветровую нагрузку,  говорится в сообщении. 

Крышу дома по ул. Нижне-Луговая, 14, снесенную ветром, восстановили
Фото: Городская администрация

Такие внештатные ситуации происходят у нас не часто. Когда мы объединяем усилия, мы можем решить любую задачу. Так было при пожаре на Вавилова, 10. Так случилось на Нижне-Луговой после ликвидации последствий урагана. Я благодарю всех, кто принимал участие в восстановлении дома. Спасибо жителям за терпение. Строителям — за качественное выполнение работ в короткие сроки. Будем надеяться, что погода больше не преподнесет нам подобных сюрпризов, — подчеркнул Иван Кляйн.

Читайте по теме: Упавшие деревья и отсутствие света: последствия грозы в Томске
Крышу дома по ул. Нижне-Луговая, 14, снесенную ветром, восстановят за месяц

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.