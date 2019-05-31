Крышу дома по ул. Нижне-Луговая, 14, снесенную ветром, восстановили

Такие внештатные ситуации происходят у нас не часто. Когда мы объединяем усилия, мы можем решить любую задачу. Так было при пожаре на Вавилова, 10. Так случилось на Нижне-Луговой после ликвидации последствий урагана. Я благодарю всех, кто принимал участие в восстановлении дома. Спасибо жителям за терпение. Строителям — за качественное выполнение работ в короткие сроки. Будем надеяться, что погода больше не преподнесет нам подобных сюрпризов, — подчеркнул Иван Кляйн.