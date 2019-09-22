Крупный пожар произошел в ТЦ «Максим» во Владивостоке

В одном из крупнейших торговых центров Владивостока произошел пожар. Огонь горел на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом пишут Сибирь.Реалии со ссылкой на управление МЧС по Приморскому краю. Сообщается, что никто из людей не пострадал. На момент пожара магазин был закрыт.

По информации ГУ МЧС по Приморскому краю , в 6:06 по местному времени в пожарно-спасательную службу Владивостока поступил вызов на проспект 100-летия Владивостока, 57, где находится торговый центр «Максим». В общей сложности в тушении участвовали 70 человек личного состава МЧС и 20 единиц техники.

По данным местных СМИ, в результате пожара частично обрушились второй, третий и четвертый этажи торгового центра.





По одной из версий, возгорание могло произойти из-за взрыва газового баллона в одном из кафе на верхнем этаже, об этом сообщают власти Владивостока.





Прокуратура проведет проверку по факту пожара.





«По факту произошедшего прокуратурой города Владивостока с привлечением специалистов УНД и ПР по городу Владивостоку УМЧС России по Приморскому краю организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой будет обращено внимание в том числе на исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, эксплуатируемых электросетей и электрооборудования, достаточность первичных средств пожаротушения и т. д.», — из сообщения прокуратуры Приморья.