Крупный пожар произошел в ТЦ «Максим» во Владивостоке
ТВ2
4 часа назад
В одном из крупнейших торговых центров Владивостока произошел пожар. Огонь горел на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом пишут Сибирь.Реалии со ссылкой на управление МЧС по Приморскому краю. Сообщается, что никто из людей не пострадал. На момент пожара магазин был закрыт.
По информации ГУ МЧС по Приморскому краю, в 6:06 по местному времени в пожарно-спасательную службу Владивостока поступил вызов на проспект 100-летия Владивостока, 57, где находится торговый центр «Максим». В общей сложности в тушении участвовали 70 человек личного состава МЧС и 20 единиц техники.
По данным местных СМИ, в результате пожара частично обрушились второй, третий и четвертый этажи торгового центра.
По одной из версий, возгорание могло произойти из-за взрыва газового баллона в одном из кафе на верхнем этаже, об этом сообщают власти Владивостока.
«По факту произошедшего прокуратурой города Владивостока с привлечением специалистов УНД и ПР по городу Владивостоку УМЧС России по Приморскому краю организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой будет обращено внимание в том числе на исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, эксплуатируемых электросетей и электрооборудования, достаточность первичных средств пожаротушения и т. д.», — из сообщения прокуратуры Приморья.
Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.
После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в стране началась сплошная проверка торгово-развлекательных центров на соответствие правилам противопожарной безопасности. Контролирующие органы выявили массу нарушений, что привело к закрытию десятков зданий.
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