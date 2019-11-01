Крупный пожар произошел в магазине, который находится в районе психбольницы

Серьезный пожар произошел в магазине по адресу Алеутская, 3. Площадь возгорания составила свыше 200 кв. м.

Сообщение о пожаре на ул. Алеутской, 3 поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в 15:07.





На момент прибытия первого подразделения горела крыша одноэтажного кирпичного магазина (разделен на две части: продуктовый и строительно-хозяйственный) и мансарда жилого дома, пристроенного к магазину.





Пожарные вынесли кислородный баллон, не допустили распространения огня на рядом стоящий жилой дом.





Ликвидировали возгорание в 16:16. В результате обгорела деревянная обрешетка крыши магазина (внутри горения не было), огнем повреждена мансарда жилого дома.





Площадь пожара составила 216 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В тушении участвовали около 40 человек и девять единиц техники.