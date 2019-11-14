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14 ноября,
2019
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Крупный пожар произошел в деревянном доме в Томске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Деревянный дом загорелся на улице Первомайской в Томске. Площадь пожара составила 214 кв. м. Пожарные эвакуировали из горящего здания шесть человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

Дом на Первомайской, 149
Дом на Первомайской, 149

Сообщение о возгорании поступило 14 ноября в 01.12. 


«На момент прибытия первого подразделения наблюдался открытый огонь из квартир на первом и втором этажах. Горели тамбур, крыша. Пожарные спасли шесть человек с первого и второго этажей (с применением ручной пожарной лестницы). Из дома эвакуировано три газовых баллона», — говорится в сообщении.


Ликвидировали пожар в 03.19. Общая площадь составила 214 квадратных метров.


В тушении участвовали 16 человек и 50 единиц техники. Причина устанавливается.

Крупный пожар произошел в деревянном доме в Томске
Крупный пожар произошел в деревянном доме в Томске
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