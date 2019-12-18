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18 декабря,
2019
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Крупнейшую солнечную станцию в Сибири запустили на Алтае

ТВ2
ТВ2
48 минут назад

Группа компаний «Хевел» запустила в Республике Алтай две новых солнечных станции, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на правительство республики. Это вторая очередь Ининской СЭС мощностью 15 МВт и Усть-Коксинская СЭС мощностью 40 МВт – крупнейшая солнечная электростанция в Сибири.

Крупнейшую солнечную станцию в Сибири запустили на Алтае
Фото: altai-republic.ru/

Ранее «Хевел» построила и запустила в регионе две солнечных станции в Кош-Агаче и несколько станций в других районах Алтая. В компании сообщают, что еще две новые станции заработали в республике с первого декабря.

К январю 2020 года «Хевел» надеется запустить Чемальскую станцию и довести уровень солнечной генерации в регионе до 120 Мвт. Это позволит обеспечить более 30% потребностей Республики Алтай в электроэнергии.

Подробнее о солнечной энергетике можно узнать из лекции Андрея Позднякова «Будущее уже наступило».

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