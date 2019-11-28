Крупнейшие банки откроют свои данные налоговикам

Для нас важны доверительные, предсказуемые и прозрачные отношения с государственными органами, — комментирует председатель правления Альфа-Банка Андрей Соколов. — Теперь наше взаимодействие с налоговыми органами переходит в онлайн-режим: налоговые декларации банка открыты для регулярного мониторинга со стороны ведомства, а сроки согласования налоговых позиций и закрытия налоговых периодов сократятся в несколько раз. Банк как один из системообразующих банков России имеет успешный опыт аналогичного взаимодействия с ЦБ РФ, а теперь имеет возможность выстроить конструктивные рабочие отношения с Федеральной налоговой службой.