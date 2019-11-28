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28 ноября,
2019
Новости

Крупнейшие банки откроют свои данные налоговикам

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

С нового года три кредитные организации — Сбербанк, Альфа-банк и банк «Дом.РФ» — перейдут на режим налогового мониторинга. Банки предоставят доступ к своей учетной системе через аналитическую витрину данных, где информация будет доступна налоговым органам в постоянном режиме по защищенным каналам связи.

Для нас важны доверительные, предсказуемые и прозрачные отношения с государственными органами, — комментирует председатель правления Альфа-Банка Андрей Соколов. — Теперь наше взаимодействие с налоговыми органами переходит в онлайн-режим: налоговые декларации банка открыты для регулярного мониторинга со стороны ведомства, а сроки согласования налоговых позиций и закрытия налоговых периодов сократятся в несколько раз. Банк как один из системообразующих банков России имеет успешный опыт аналогичного взаимодействия с ЦБ РФ, а теперь имеет возможность выстроить конструктивные рабочие отношения с Федеральной налоговой службой.

Такой формат позволит налоговому органу отслеживать операции и точно оценивать корректность сформированных показателей налоговой отчетности. Это даст налогоплательщику уверенность в отсутствии неучтенных событий и операций, правильности исчисления налоговой базы, а также обеспечит сверку данных бухгалтерского и налогового учета, проверку документов-оснований для отражения каждой операции в учете, хронологическую последовательность всех транзакций в режиме реального времени. Налоговый мониторинг позволит отказаться от истребования документов и сосредоточить ресурсы на проверке только тех операций, которые содержат элементы риска.

Переход на налоговый мониторинг упрощает механизм налогового учета и контроля и способствует стабильности налоговых расчетов. В основе лежит принцип доверия, когда налогоплательщик открывает нам свои системы и может чувствовать себя в безопасности как с точки зрения хранения этих данных, так и с точки зрения налогообложения, — отмечает заместитель руководителя ФНС России Даниил Егоров.

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