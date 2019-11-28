Крупнейшие банки откроют свои данные налоговикам

С нового года три кредитные организации — Сбербанк, Альфа-банк и банк «Дом.РФ» — перейдут на режим налогового мониторинга. Банки предоставят доступ к своей учетной системе через аналитическую витрину данных, где информация будет доступна налоговым органам в постоянном режиме по защищенным каналам связи.
Такой формат позволит налоговому органу отслеживать операции и точно оценивать корректность сформированных показателей налоговой отчетности. Это даст налогоплательщику уверенность в отсутствии неучтенных событий и операций, правильности исчисления налоговой базы, а также обеспечит сверку данных бухгалтерского и налогового учета, проверку документов-оснований для отражения каждой операции в учете, хронологическую последовательность всех транзакций в режиме реального времени. Налоговый мониторинг позволит отказаться от истребования документов и сосредоточить ресурсы на проверке только тех операций, которые содержат элементы риска.