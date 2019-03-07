Круглогодичный ледовый каток заработал в томской ОЭЗ

«На катке залито искусственное ледовое покрытие. Как и теннисные корты, каток накрыт трехслойным мембранным куполом с технологией black out, что позволит экономить энергию для поддержания холодной температуры в летний период. Смонтированы бортики, залито ледовое поле, для спортсменов и зрителей готовы раздевалки и кафе», — сообщает обладминистрация.

В арене предусмотрено около 100 мест для зрителей, есть сиденья для штрафников, запасных и судей. Температура внутри помещения будет поддерживаться на уровне +10 градусов круглогодично.

Отметим, строительство спортивного комплекса началось в 2017 году на Южной площадке ОЭЗ «Томск». Сейчас в нем оборудованы четыре крытых мини-поля для игровых видов спорта, в том числе большого тенниса, 11-метровый бассейн, две сауны, кафе. В СК можно прийти на групповые занятия по большому теннису, футболу и аквааэробике.





«В планах открытие тренажерного зала и фитнес-залов. Площадь здания фитнес-центра — 1150 квадратных метров. Общая площадь спортивных полей — 4 000 квадратов», - добавляют в администрации





