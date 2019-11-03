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03 ноября,
2019
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Ботинки с крестом оскорбили чувства верующего барнаульца

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Житель Барнаула заявил, что обувь, которую продают в местном магазине, оскорбляет его чувства верующего. Дело в том, что на подошве ботинок изображен символ, напоминающий крест.

Ботинки с крестом оскорбили чувства верующего барнаульца
Фото: katun24.ru

Эти ботинки из искусственной кожи произведены в Китае. Житель Барнаула попросил администрацию магазина снять эту модель обуви с продажи. Он подчеркнул, что не видит вины магазина в продаже такой обуви, но считает необходимым найти и наказать производителя ботинок.


«Мегамаркет «Простор»! Я вчера был у них и попросил, чтобы они сняли с продажи! Вроде они поняли меня и насколько это серьезно!» – цитирует «Катунь 24» письмо жителя в редакцию.


Позже представитель РПЦ прокомментировал изданию ботинки с крестом на протекторе.


«С точки зрения православия, это недопустимо. Мы носим нательный крест у себя на теле, но никак не на обуви. Мы не должны попирать его ногами. А когда остается след, значит, его тоже кто-то попирает, наступает на него. Это не благоговейное отношение к святыне», – пояснил изданию иерей Димитрий Никитин﻿﻿﻿.

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