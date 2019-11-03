Ботинки с крестом оскорбили чувства верующего барнаульца

Житель Барнаула заявил, что обувь, которую продают в местном магазине, оскорбляет его чувства верующего. Дело в том, что на подошве ботинок изображен символ, напоминающий крест.

Эти ботинки из искусственной кожи произведены в Китае. Житель Барнаула попросил администрацию магазина снять эту модель обуви с продажи. Он подчеркнул, что не видит вины магазина в продаже такой обуви, но считает необходимым найти и наказать производителя ботинок.





«Мегамаркет «Простор»! Я вчера был у них и попросил, чтобы они сняли с продажи! Вроде они поняли меня и насколько это серьезно!» – цитирует «Катунь 24» письмо жителя в редакцию.





Позже представитель РПЦ прокомментировал изданию ботинки с крестом на протекторе.





«С точки зрения православия, это недопустимо. Мы носим нательный крест у себя на теле, но никак не на обуви. Мы не должны попирать его ногами. А когда остается след, значит, его тоже кто-то попирает, наступает на него. Это не благоговейное отношение к святыне», – пояснил изданию иерей Димитрий Никитин﻿﻿﻿.