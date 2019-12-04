Кролик на удачу: первые переселенцы из аварийного жилья получили ключи от новых квартир
В Томске вручили первые ключи семьям, которые в рамках нацпроекта по переселению из ветхого и аварийного жилья получили новые квартиры. До конца года планируется расселить 313 квартир в аварийных домах, где проживает 929 томичей.
По информации мэрии, новые квартиры получит 161 владелец квартир. Еще 152 собственникам выплатят денежные компенсации за изымаемое жилье.
71 квартиру муниципалитет приобрел в новом микрорайоне Радонежский на ул. Береговой. Сегодня, 4 декабря, мэрия передала ключи первым жильцам.
В одну из квартир в Радонежском, площадью 52,6 кв. м, переезжает семья Елены Кутыгиной. На прежнем месте, в с. Дзержинское, семья жила в деревянном двухэтажном доме, который признали аварийным три года назад.
«В старой квартире с внутренней стороны выпал угол, мы его постоянно утепляли. Текла крыша, сгнили все балки наверху. Невозможно было жить», — поделилась Елена.
В соседнем подъезде с Еленой будет жить Ираида Бурцева. Она работает заведующей детского сада № 88, а ее муж тренирует детей в ДЮСШ единоборств Томска. Семья больше 50 лет прожила на Черемошниках, в деревянном доме на улице Ангарской.
«В прошлом году расселили весь первый этаж. У нас там крыша протекала, промерзали стены, перемерзла вода так, что я не могла даже постирать. Печное отопление, но труба завалилась, поэтому все тепло уходило на улицу. Очень тяжело пережили прошлую зиму, с содроганием ждали эту, а тут такой подарок», — рассказывает Ираида Бурцева.
Первым в их новое жилье «на удачу» вошел питомец внуков – белый домашний кролик по кличке Прохор.
«Внуки его накануне помыли, подготовили к новоселью», — поделилась женщина.
В настоящее время мэрия Томска приобрела еще 44 двух- и трехкомнатные квартиры в разных районах города. По остальным идут закупочные процедуры. При этом накануне областные депутаты на заседании постоянной комиссии по вопросам градостроительной деятельности пришли к выводу, что расселение аварийного жилья в Томске по нацпроекту под угрозой срыва.
Они отметили ряд сложностей — несоответствие цены за квадратный метр, которая существует на рынке и определена по условиям программы, и отсутствие квартир нужной квадратуры на рынке недвижимости Томска. Еще одной причиной неисполнения программы могут стать новые требования Минстроя РФ. Так как с этого года ведомство ужесточило требования к качеству жилья для переселения: в обновленные критерии, в частности, вошли класс энергоэффективности и степень благоустройства прилегающей территории.
«Считаю необходимым пересмотреть цену за квадратный метр жилья, по которой сейчас исполнителям программы приходится искать варианты. На данный момент таких предложений на существующем рынке недвижимости города Томска практически не найти. В соседних регионах успешно решается данный вопрос. Цена за квадратный метр скорректирована в соответствии с реальной ситуацией на рынке», — отметил гендиректор ТДСК, областной депутат Александр Шпетер.
В свою очередь глава Томска Иван Кляйн прокомментировал ТВ2, что несмотря на то что заявленная цена на квартиры не соответствует рыночной, программа по расселению будет выполнена.
«Действительно, по условиям соглашения федеральный бюджет заложил контрольные цифры в 42 тысячи на кв. м. На рынке в Томске таких цифр сегодня нет. Именно поэтому мы вынуждены искать дополнительные деньги в собственном бюджете и бюджете Томской области. Так мы компенсируем разницу. Это наша забота. В бюджете 2020 года заложено 194 млн рублей на софинансирование. Ожидаем, что ко второму чтению аналогичная строчка появится и в областном бюджете», — сказал Иван Кляйн.
В целом в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2019 по 2024 год в Томске будут расселены 415 аварийных домов площадью более 115,4 тыс. кв. м, в которых проживает свыше 8663 томичей.
«Мы формировали эту программу с 2012 года. И вот она выстрелила, когда федеральный центр объявил о нацпроектах. Сегодня появляется возможность расселения людей из ветхого и аварийного жилья, которые стояли в очереди с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Понятно, что до конца задачу с расселением аварийного жилья мы не решим, так как есть дома, которые были признаны аварийными позже, но это важный первый шаг для нас», — подчеркнул Иван Кляйн.
Он добавил, что в реализации нацпроекта заинтересованы не только жители, власти, но и застройщики, ведь после сноса старых домов в Томске освободятся территории для строительства социальных учреждений, школ, детских садов и нового жилья.
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