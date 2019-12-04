Кролик на удачу: первые переселенцы из аварийного жилья получили ключи от новых квартир

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В Томске вручили первые ключи семьям, которые в рамках нацпроекта по переселению из ветхого и аварийного жилья получили новые квартиры. До конца года планируется расселить 313 квартир в аварийных домах, где проживает 929 томичей.

Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

По информации мэрии, новые квартиры получит 161 владелец квартир. Еще 152 собственникам выплатят денежные компенсации за изымаемое жилье.

71 квартиру муниципалитет приобрел в новом микрорайоне Радонежский на ул. Береговой. Сегодня, 4 декабря, мэрия передала ключи первым жильцам.

В одну из квартир в Радонежском, площадью 52,6 кв. м, переезжает семья Елены Кутыгиной. На прежнем месте, в с. Дзержинское, семья жила в деревянном двухэтажном доме, который признали аварийным три года назад.

«В старой квартире с внутренней стороны выпал угол, мы его постоянно утепляли. Текла крыша, сгнили все балки наверху. Невозможно было жить», — поделилась Елена.

Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

В соседнем подъезде с Еленой будет жить Ираида Бурцева. Она работает заведующей детского сада № 88, а ее муж тренирует детей в ДЮСШ единоборств Томска. Семья больше 50 лет прожила на Черемошниках, в деревянном доме на улице Ангарской.

«В прошлом году расселили весь первый этаж. У нас там крыша протекала, промерзали стены, перемерзла вода так, что я не могла даже постирать. Печное отопление, но труба завалилась, поэтому все тепло уходило на улицу. Очень тяжело пережили прошлую зиму, с содроганием ждали эту, а тут такой подарок», — рассказывает Ираида Бурцева.

Первым в их новое жилье «на удачу» вошел питомец внуков – белый домашний кролик по кличке Прохор.

«Внуки его накануне помыли, подготовили к новоселью», — поделилась женщина.

Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска