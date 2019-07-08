Добрые новости
08 июля,
2019
1
видео
Новости

Крокодил сбежал из цирка в Новосибирске

ТВ2
ТВ2
52 минуты назад

В Новосибирске крокодил сбежал из гастролирующего цирка-шапито. Прохожие заметили животного на парковке ТРЦ «Континент» 7 июля.

«Мы купили рептилий, и нам их привезли, чтобы они в дальнейшем участвовали в программе, — пишет ВашГород.ру со ссылкой на администрацию цирка-шапито «Маска». — Крокодилы были в ящике, и, возможно, конструкция оказалась в каком-то месте не очень надёжной. Пока шло представление, один из них отодвинул стенку ящика и выскочил на улицу».


Как отметили в цирке, крокодил гулял по территории цирка и не представлял опасности для окружающих — его пасть была замотана скотчем. Побег любопытной рептилии вскоре заметили сотрудники цирка. Животное поймали и вернули к сородичам.


«Крокодилы проехали в ящиках через полстраны без происшествий. Кто бы мог подумать, что в Новосибирске один из них устроит побег. Видимо, решил прогуляться с дороги, посмотреть, куда его привезли и почему здесь так жарко», — предположил администратор цирка.


Сбежавший крокодил — новичок, еще не прошёл дрессировку. Так что участвовать в представлении в ближайшее время пока не будет. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.