Крокодил сбежал из цирка в Новосибирске

«Мы купили рептилий, и нам их привезли, чтобы они в дальнейшем участвовали в программе, — пишет ВашГород.ру со ссылкой на администрацию цирка-шапито «Маска». — Крокодилы были в ящике, и, возможно, конструкция оказалась в каком-то месте не очень надёжной. Пока шло представление, один из них отодвинул стенку ящика и выскочил на улицу».



Как отметили в цирке, крокодил гулял по территории цирка и не представлял опасности для окружающих — его пасть была замотана скотчем. Побег любопытной рептилии вскоре заметили сотрудники цирка. Животное поймали и вернули к сородичам.





«Крокодилы проехали в ящиках через полстраны без происшествий. Кто бы мог подумать, что в Новосибирске один из них устроит побег. Видимо, решил прогуляться с дороги, посмотреть, куда его привезли и почему здесь так жарко», — предположил администратор цирка.



Сбежавший крокодил — новичок, еще не прошёл дрессировку. Так что участвовать в представлении в ближайшее время пока не будет.