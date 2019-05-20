Крестный ход в Томске. Поговорили о строительстве храма в Екатеринбурге

Новости

В Томске прошел крестный ход, посвященный Дням славянской письменности и культуры. Духовенство и прихожане томских храмов, участники чтений, воспитанники воскресных школ в сопровождении колокольного звона с иконами и церковными песнопениями начали движение от Богоявленского собора к площади Новособорной.

За порядком прохождения колонны следили томские казаки.

От казаков дали слово старшему по званию, так у них принято. Мужчина одет в казачью форму, но без холодного оружия. О ситуации в Екатеринбурге заматаману известно.

Фото: Юлия Фаллер

«В Екатеринбурге много храмов. Не нужно портить общественное место для отдыха и строить в сквере храм», — комментирует заместитель атамана Петр Анисимов.

В то же время заматамана считает, что в Томске нужно построить часовню на площади Новособорной, а также заниматься восстановлением церковных земель.

«На Новособорной тоже хотели установить часовню, мы за это бились три года, собирали подписи, но все безрезультатно. В Томске другая история, на площади исторически находился храм, такого храма за Уралом не было в то время», — рассказывает Петр.

«Как есть, так тому и быть. Господь управит, и все будет хорошо, — рассказывает семинарист Андрей Щегольков. — Ну и что, что в районе, где хотят построить храм, их несколько. В некоторых местах находится по пять и больше храмов. Если бы в Томске построили часовню на Новособорной, я был бы рад. Если не построят, будем молиться».

Многие участники колонны отказались говорить о протестах, связанных со строительством храма в Екатеринбурге. Некоторые горожане не захотели называть фамилии, но ситуацию прокомментировали.

«Я обсуждала ситуацию в Екатеринбурге с коллегой на работе. Он считает, нужно согласовать строительство храма с народом. Я с ним согласна и екатеринбуржцев понимаю».

«Сквер у драмтеатра в Екатеринбурге нужно сохранить! Я сегодня запишу видеообращение с поддержкой жителей Екатеринбурга. Храмы нужно возрождать старые, не строить новоделы. РПЦ не нужно захватывать скверы, я против строительства храма, — рассказал гражданский активист Игорь Кузнецов. Он в это время стоял рядом с Новособорной площадью и участвовал в пикете.

Кроме того, молодой человек в крестном ходе выступил с плакатом, чтобы оставили сквер в Екатеринбурге в покое. По словам очевидцев, полицейские выбросили плакат, но молодого человека не задержали.

Напомним, в Екатеринбурге в городском сквере собираются построить храм святой Екатерины. Строительство культового сооружения согласовано градостроительным советом, прошло через процедуру общественных обсуждений и планируется, что будет завершено к 2023 году.

25 апреля Фонд святой Екатерины получил разрешение на строительство, а ночью с 12 на 13 мая в сквере установили забор. После этого в сквере ежедневно проходили акции протеста в защиту сквера, которые длились до глубокой ночи. Сейчас строительные работы приостановлены, власти Екатеринбурга пообещали согласовать строительство храма с жителями.