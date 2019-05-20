Крестный ход в Томске. Поговорили о строительстве храма в Екатеринбурге
В Томске прошел крестный ход, посвященный Дням славянской письменности и культуры. Духовенство и прихожане томских храмов, участники чтений, воспитанники воскресных школ в сопровождении колокольного звона с иконами и церковными песнопениями начали движение от Богоявленского собора к площади Новособорной.
За порядком прохождения колонны следили томские казаки.
От казаков дали слово старшему по званию, так у них принято. Мужчина одет в казачью форму, но без холодного оружия. О ситуации в Екатеринбурге заматаману известно.
«В Екатеринбурге много храмов. Не нужно портить общественное место для отдыха и строить в сквере храм», — комментирует заместитель атамана Петр Анисимов.
В то же время заматамана считает, что в Томске нужно построить часовню на площади Новособорной, а также заниматься восстановлением церковных земель.
«На Новособорной тоже хотели установить часовню, мы за это бились три года, собирали подписи, но все безрезультатно. В Томске другая история, на площади исторически находился храм, такого храма за Уралом не было в то время», — рассказывает Петр.
«Как есть, так тому и быть. Господь управит, и все будет хорошо, — рассказывает семинарист Андрей Щегольков. — Ну и что, что в районе, где хотят построить храм, их несколько. В некоторых местах находится по пять и больше храмов. Если бы в Томске построили часовню на Новособорной, я был бы рад. Если не построят, будем молиться».
Многие участники колонны отказались говорить о протестах, связанных со строительством храма в Екатеринбурге. Некоторые горожане не захотели называть фамилии, но ситуацию прокомментировали.
«Я обсуждала ситуацию в Екатеринбурге с коллегой на работе. Он считает, нужно согласовать строительство храма с народом. Я с ним согласна и екатеринбуржцев понимаю».
«Сквер у драмтеатра в Екатеринбурге нужно сохранить! Я сегодня запишу видеообращение с поддержкой жителей Екатеринбурга. Храмы нужно возрождать старые, не строить новоделы. РПЦ не нужно захватывать скверы, я против строительства храма, — рассказал гражданский активист Игорь Кузнецов. Он в это время стоял рядом с Новособорной площадью и участвовал в пикете.
Кроме того, молодой человек в крестном ходе выступил с плакатом, чтобы оставили сквер в Екатеринбурге в покое. По словам очевидцев, полицейские выбросили плакат, но молодого человека не задержали.
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Сегодня в Томске во время крёстного хода вышел человек с таким вот баннером. Через некоторое время подошло несколько мужчин, отобрали баннер и выкинули его. Вскоре его окружили несколько полицейских. К счастью, его не арестовали. Спасибо за свободное выражение своего мнения.
Напомним, в Екатеринбурге в городском сквере собираются построить храм святой Екатерины. Строительство культового сооружения согласовано градостроительным советом, прошло через процедуру общественных обсуждений и планируется, что будет завершено к 2023 году.
25 апреля Фонд святой Екатерины получил разрешение на строительство, а ночью с 12 на 13 мая в сквере установили забор. После этого в сквере ежедневно проходили акции протеста в защиту сквера, которые длились до глубокой ночи. Сейчас строительные работы приостановлены, власти Екатеринбурга пообещали согласовать строительство храма с жителями.
В 2017 году в Томске хотели построить часовню на площади Новособорной. Каждая из сторон приводила свои аргументы. Сторонники строительства говорили об исторической справедливости, о том, что часовня станет символом преемственности, так как будет повторять одну из угловых башен Троицкого собора, который был символом Томска. Противники же отмечали, что лучше оставить у главной площади города светское значение и не застраивать ее культовыми объектами. Так как мнение томичей разделилось примерно поровну, мэр города Иван Кляйн принял решение заморозить проект до тех пор, пока в Томске не появится превалирующее мнение по данному вопросу.
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