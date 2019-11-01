Красноярский студент заработал 29 штрафов, скрываясь от погони на автомобиле в Томске

Томские полицейские задержали водителя автомобиля, который пытался скрыться от дорожных инспекторов и многократно нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

«Автомобиль без номеров привлек внимание автоинспекторов на улице Усова. На требование остановиться он не реагировал, поэтому было организовано преследование, во время которого водитель выезжал на встречную полосу, проезжал на красный свет», — говорится в сообщении.





Отмечается, что блокировать нарушителя удалось на улице Карла Маркса в одном из дворов. За рулем автомобиля находился 19-летний молодой человек, который приехал в Томск из Красноярского края для обучения в одном из университетов. В отношении задержанного составили 29 материалов об административных правонарушениях, в том числе за управление автомобилем без номеров и документов, за тонировку и за то, что не уступал дорогу пешеходам.





В ведомстве добавили, что нарушителя арестовали на пять суток по решению суда.