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07 августа,
2019
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Новости

Красноярский избирком отказал в выдвижении трем независимым кандидатам

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

В Красноярске избирком отказал в регистрации самовыдвиженцем трем независимым кандидатам в депутаты городского совета. Как сообщает издание «Сибирь.Реалии», во всех случаях комиссия признала собранные подписи недействительными. 

Красноярский избирком отказал в выдвижении трем независимым кандидатам
Фото: Сибирь.Реалии

Избирком отказал Дмитрию Краснопееву, Альберт Васильеву и Евгении Елизарьевой. У одного из кандидатов эксперты забраковали все 222 необходимых подписи. У остальных процент брака был меньше, но этот минимальный порог они не прошли.


Члены комиссии также нашли у самовыдвиженцев другие проблемы с документами. Например, некорректно оформленные банковские ревизиты или отсутствие года окончания вуза.  Во время заседания избирковаактивист Наталия Подоляк вышла на одиночный пикет с плакатом «Избирком — прислуга власти».


Сибирь.Реалии» протестующая заявила, что считает решение о не допуске самовыдвиженцев – политическим. Она считает, что красноярские власти повторяют московский опыт и не пускают независимым кандидатов на выборы.

Даже одиночные оппозиционные фигуры во власти создают им массу проблем, — сказала активистка. —Выносят информацию в народ. Если эти люди будут заходить во власть без партийной зависимости, то они начнут действовать в интересах общества, ну может ни сразу, но это путь к самоуправлению, самооргонизации и здоровой демократии.

В Новосибирске избирком снял одного из кандидатов в мэры Алексея Южанина из-за отсутствия личных данных в партийном протоколе. В ответ Алексей Южанин подал на комиссию в суд и объявил голодовку.

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