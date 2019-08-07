Красноярский избирком отказал в выдвижении трем независимым кандидатам

В Красноярске избирком отказал в регистрации самовыдвиженцем трем независимым кандидатам в депутаты городского совета. Как сообщает издание «Сибирь.Реалии» , во всех случаях комиссия признала собранные подписи недействительными.

Избирком отказал Дмитрию Краснопееву, Альберт Васильеву и Евгении Елизарьевой. У одного из кандидатов эксперты забраковали все 222 необходимых подписи. У остальных процент брака был меньше, но этот минимальный порог они не прошли.





Члены комиссии также нашли у самовыдвиженцев другие проблемы с документами. Например, некорректно оформленные банковские ревизиты или отсутствие года окончания вуза. Во время заседания избирковаактивист Наталия Подоляк вышла на одиночный пикет с плакатом «Избирком — прислуга власти».





Сибирь.Реалии» протестующая заявила, что считает решение о не допуске самовыдвиженцев – политическим. Она считает, что красноярские власти повторяют московский опыт и не пускают независимым кандидатов на выборы.