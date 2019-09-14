Красноярские чиновники разрешили школьнику ходить с прической «как у Ибрагимовича»

В Красноярске чиновники министерства образования разрешили школьнику ходить в школу с волосами, собранными в пучок. Ранее четвероклассника из Сосновоборска Прохора Ильиных учителя хотели отправить на домашнее обучение из-за прически как у футболиста Златана Ибрагимовича. Администрация школы посчитала, что мальчик подстригся как участник юношеской военизированной нацистской организации «Гитлерюгенд» в Германии. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на телеграм-канал «Подъем».
Прическа футболиста Златана Ибрагимовича
Фото: www.instagram.com/iamzlatanibrahimovic/
Глава министерства образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями мальчика, отметив, что нестандартная прическа – личное дело учеников. Она также встретилась с родителями школьника и побывала в школе №4 Сосновоборска, где произошел скандал. Кроме того, Светлана Маковская лично видела стрижку четвероклассника и не нашла в ней ничего вызывающего.
Школьник Прохор Ильиных занимается футболом и сделал себе стрижку, как у его любимого футболиста Златана Ибрагимовича: сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке хвостик. Однако в школе решили, что такая прическа не соответствует школьному дресс-коду. Как рассказал подросток, директор школы сняла с его волос резинку и сказала сменить стрижку. А завуч приносила ему распечатку статьи «Зачем современные мужчины носят эти ужасные хипстерские пучки?», в которой упоминается движение «Гитлерюгенд». Поведение педагогов возмутило родителей, и они сообщили об этом СМИ.
Также мальчика поддержали пользователи в соцсетях.
Сообщается, что руководству школы направлено письмо с требованием привести внутренние распоряжения о внешнем виде учащихся в соответствие с существующим законодательством и убрать из устава учебного заведения пункт о прическах. После публикаций в СМИ в Следственном комитете региона решили провести проверку на предмет правомерности требований школьной администрации.