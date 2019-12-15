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15 декабря,
2019
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Красноярская команда впервые победила в Высшей лиге КВН

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Красноярская команда КВН «Так-то» победила в финале Высшей лиги КВН. Об этом сообщают финалисты в Instagram. 

Команда КВН «Так-то» Сибирского федерального университета (СФУ) победила в финале Высшей лиги КВН, который прошел накануне вечером в московском Крокурс Сити Холл. Красноярцы набрали 11,5 балла, обойдя «Татнефть» из Альметьевска (11,4 балла) и «Наполеон Динамит» (11,3) из Тюмени.Это первая победа КВН-щиков из Красноярска.


Видео выступления пока нигде не опубликовали. Как прошел финал игры можно почитать на официальном сайте КВН.  


По информации из открытых источников, команда «Так-то» была основана в 2014 году, тогда она и стала чемпионом СФУ среди университетских команд. Год спустя команда выиграла финал регионального подразделения КВН. В 2017-2018 годах дважды выходила в финал Высшей лиги.


Томская команда «МаксимуМ» стала победителем Высшей лиги КВН в 2008 году. С того момента как томичи перед экранами болели за команду КВН «МаксимуМ» прошло уже больше 10 лет. Со времен победы в Высшей лиге «Детей лейтенанта Шмидта» (1998) - больше двух десятилетий. «Северному слиянию» в 2014 году не удалось пройти в Вышке дальше 1/8. Что стало с томским КВН — читайте в материале ТВ2. 


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