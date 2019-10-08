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08 октября,
2019
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Красноярец решил каждую неделю выходить на пикет за отставку Путина

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Красноярец Захар Вохмин объявил, что каждую субботу будет выходить на одиночный пикет за отставку президента России Владимира Путина. Первый пикет он провел 5 октября, сообщает издание «Проспект Мира».

Красноярец решил каждую неделю выходить на пикет за отставку Путина
Фото: с личной страницы в «ВК» Захара Вохмина

Хватит жрать объедки и глотать слюни, когда очередной буржуй заморит очередного рябчика! Теперь я планирую пикетировать каждую субботу у Дома советов или у мэрии! — объявил красноярец. — Победила ли меня госмашина? Нет! Ей меня не победить! Речь идет не именно о Путине! О том, что не все лягут под госмашину, что она защищает только определенный круг лиц, а не свое государство!

«Проспект Мира» отмечает, что одни пишут в комментариях под постами Захара Вохмина слова поддержки, другие же называют красноярца слишком молодым и советуют найти работу.

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