Красноярец решил каждую неделю выходить на пикет за отставку Путина

Хватит жрать объедки и глотать слюни, когда очередной буржуй заморит очередного рябчика! Теперь я планирую пикетировать каждую субботу у Дома советов или у мэрии! — объявил красноярец. — Победила ли меня госмашина? Нет! Ей меня не победить! Речь идет не именно о Путине! О том, что не все лягут под госмашину, что она защищает только определенный круг лиц, а не свое государство!