Красноярец решил каждую неделю выходить на пикет за отставку Путина
Красноярец Захар Вохмин объявил, что каждую субботу будет выходить на одиночный пикет за отставку президента России Владимира Путина. Первый пикет он провел 5 октября, сообщает издание «Проспект Мира».
Хватит жрать объедки и глотать слюни, когда очередной буржуй заморит очередного рябчика! Теперь я планирую пикетировать каждую субботу у Дома советов или у мэрии! — объявил красноярец. — Победила ли меня госмашина? Нет! Ей меня не победить! Речь идет не именно о Путине! О том, что не все лягут под госмашину, что она защищает только определенный круг лиц, а не свое государство!
«Проспект Мира» отмечает, что одни пишут в комментариях под постами Захара Вохмина слова поддержки, другие же называют красноярца слишком молодым и советуют найти работу.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?