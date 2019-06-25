Красноярцы через суд добились согласования митинга «За чистое небо»

В Красноярске экоактивисты через суд добились согласования митинга «За чистое небо». Ранее местные власти не согласовывали акцию на Красной площади в центре города.

Телеграм-канал юридической службы «Апология протеста» сообщает, что мэрия Красноярска требовала у заявителей митинга получить согласие собственника Красной площади. После нескольких отказов активисты выяснили, что площадью владеет муниципальное автономное учреждение «Центр реализации социальных проектов».

Удалось выяснить, что земельный участок находится в собственности муниципалитета, а «законный владелец» — это созданная администрацией организация, которая в силу своего Устава вообще не вправе без согласия администрации Красноярска решать судьбу своего имущества, — пишет «Апология протеста». — Первый иск о признании незаконными действий местных властей был заявлен Евгением Ходосом и был удовлетворен.

После признания отказа в согласовании митинга незаконным мэрии Красноярска пришлось согласовать акцию в центре города на третье июля.

«Выиграв суд, на котором было признано наше право проводить митинг «За чистое небо» в центре Красноярска, мы решили сделать его третьего июля, в день Всероссийской экологической акции «Россия — не помойка», — пишут активисты в группе движения. — В ее рамках объединяются более десятка городов, имеющих проблемы с окружающей средой — от Шиеса и Архангельска с их мусорными полигонами до Рязани и Челябинска, так же страдающих от загрязнения воздуха».

Красноярские экоактивисты планировали провести митинг «За чистое небо» 30 марта. Мэрия не согласовала акцию в центре города и предложила провести ее на окраине. Организаторы попытались перенести митинг на 13 апреля, но в мэрии сослались на другие мероприятия на Красной площади и предложили заявителям выбрать другой день.





При этом, как сообщает «Сибирь.Реалии», 30 марта площадь была пуста, а 13 апреля на ней прошел «Парад флористов, заявленный городской администрацией. В дальнейшем городская администрация отвечала заявителям митинга, что городские площади находятся в частной собственности.





Движение «За чистое небо» регулярно проводит митинги из-за режима «черного неба», который власти региона вводят несколько раз в год. Он означает, что вредные вещества не рассеиваются, а накапливаются в воздухе при безветренной погоде.