Краеведы попросят придать статус музея-заповедника Татарской слободе в Томске

12-13 сентября в Томске прошел всероссийский форум татарских краеведов, на котором с Татарской слободой города познакомились краеведы из 16 регионов России. Они говорили о истории татарских слобод.

Краеведы попросят на федеральном уровне придать статус историко-культурного, архитектурного музея-заповедника Татарской слободе в Томске. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на председателя общества татарских краеведов Татарстана Альберта Бурганова. Участники Всероссийского форума татарских краеведов намерены с такой просьбой обратиться к Президенту России, губернатору Томской области и Президенту Татарстана.

Татарская слобода Томска является образцом деревянной архитектуры. От имени форума мы будем обращаться к властям. Эта местность достойна сохраниться в виде музея-заповедника федерального или, по меньшей мере, областного значения, — отметил председатель общества татарских краеведов Альберт Бурганов.

«Татарская слобода в Томске представляет большой интерес для историков, туристов и татарского мира в целом. Здесь сохранились около 200 деревянных зданий постройки XIX и начала XX веков», — отмечает издание.

Сообщается, что старинные деревянные дома и здания в большом количестве сохранились также и в историческом центре города. В этих домах жили русские купцы. Некоторые здания охраняются государством как исторические и культурные памятники. Издание «Татар-информ» отметило, что в Томске много домов, к которым не уделяется внимания, и они разрушаются.





Татарская слобода в Томске — достопримечательное место. Однако, если вы завернете в этот район с гостями на экскурсию, то кроме действительно замечательных деревянных домов, увидите долгострой на месте разрушенных мастерских «Томскреставрации», уродливые кирпичные дома и гниющие памятники архитектуры. Ранее ТВ2 разбиралось, почему так происходит, кто виноват и что делать.





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