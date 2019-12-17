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17 декабря,
2019
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Новости

Козловская и Кресс обсудили в Госдуме проблемы подготовки «рабочей силы»

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Сегодня спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская провела заключительное в этом году заседание комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ по образованию и науке, которое прошло в Госдуме России. Сенат на это заседание делегировал Виктора Кресса, таким образом бывший губернатор Томской области и его бывший заместитель оказались за одним столом.

Виктор Кресс и Оксана Козловская в Москве
Виктор Кресс и Оксана Козловская в Москве
Фото: duma.tomsk.ru

На заседании в Госдуме Оксана Козловская обратила внимание коллег на ряд проблем, связанных с балансом спроса и предложения на рабочую силу на региональных рынках труда:

С одной стороны, бизнес испытывает возрастающий дефицит кадров с новыми компетенциями. Прежде всего по перспективным профессиям и специальностям. С другой стороны, далеко не всегда компании готовы сформулировать свой заказ даже на краткосрочную перспективу. А без этого сложно сформировать контрольные цифры приема в колледжи и техникумы и обеспечить опережающую практикоориентированную подготовку кадров под заказ бизнеса. Лучше эти вопросы решают индустриальные регионы, опираясь на соглашения с крупными компаниями о дуальном образовании. Сложнее регионам с многопрофильной экономикой и высокой долей малого и среднего бизнеса. Мы поддерживаем предложение большинства субъектов РФ о необходимости разработки единой федеральной методики прогноза потребности в кадрах для развития региональной экономики, — рассказала Оксана Козловская.

Еще один из вопросов, который подняла Оксана Козловская, — развитие института наставничества. Она обратила внимание собравшихся на то, что до сих пор нет правового определения понятия «наставничество» в федеральном законодательстве.


Кроме того, Оксана Козловская напомнила о том, что в следующем году в стране заработает федеральная программа «Земский учитель», и предложила  расширить перечень участников этой программы и включить в нее педагогических работников среднего профессионального образования.


Подводя итоги работы комиссии по образованию и науке в 2019 году, томский спикер напомнила, что ее предложение о введении модульных программ по истории России и роли нашей страны в Великой Отечественной войне учтено и в 2020 году в школах планируется ввести специальный курс «Россия в мире».

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