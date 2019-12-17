Козловская и Кресс обсудили в Госдуме проблемы подготовки «рабочей силы»

Сегодня спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская провела заключительное в этом году заседание комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ по образованию и науке, которое прошло в Госдуме России. Сенат на это заседание делегировал Виктора Кресса, таким образом бывший губернатор Томской области и его бывший заместитель оказались за одним столом.
На заседании в Госдуме Оксана Козловская обратила внимание коллег на ряд проблем, связанных с балансом спроса и предложения на рабочую силу на региональных рынках труда:
Еще один из вопросов, который подняла Оксана Козловская, — развитие института наставничества. Она обратила внимание собравшихся на то, что до сих пор нет правового определения понятия «наставничество» в федеральном законодательстве.
Кроме того, Оксана Козловская напомнила о том, что в следующем году в стране заработает федеральная программа «Земский учитель», и предложила расширить перечень участников этой программы и включить в нее педагогических работников среднего профессионального образования.
Подводя итоги работы комиссии по образованию и науке в 2019 году, томский спикер напомнила, что ее предложение о введении модульных программ по истории России и роли нашей страны в Великой Отечественной войне учтено и в 2020 году в школах планируется ввести специальный курс «Россия в мире».